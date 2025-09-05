Cine va intona imnul României la meciul România - Canada, în direct la Antena 1 și în AntenaPLAY. Ce mesaj a transmis artista

Meciul România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, vineri, de la ora 21:00.

Diseară, naționala României și cea a Canadei se întâlnesc pe Arena Naţională. Meciul va fi transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Citește și: România – Canada va fi în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY! Meciul se joacă vineri, de la ora 21:00

Ce artist ca intona imnul României la meciul de vineri al Naționalei

România va avea parte de un test solid cu naționala Canadei, chiar înaintea duelului din Cipru, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026.

Articolul continuă după reclamă

Înainte de meciul cu naționala Canadei, MIRA va intona imnul României. Artista este una dintre cele mai apreciate artiste ale noii generaţii. Ea va intra pe teren și, cu emoție, va cânta imnul.

Citește și: Mira a făcut senzație în mediul online cu imaginile din vacanță. Unde și-a petrecut vara artista

„Pentru mine este o onoare imensă să cânt imnul României pe Arena Naţională, la meciul dintre România şi Canada. Este un moment încărcat de emoţie, pe care îl voi trăi alături de zeci de mii de suporteri, cu toată inima. Îmi doresc ca acest imn să răsune puternic în sufletele tuturor celor prezenţi”, a precizat artista, conform news.ro.

Citește și: Mira și Levi Elekes s-au mutat în noua casă: „Bine ați venit la mine acasă, poftiți, vă rog!” Imagini din imobilul luxos

Intonarea imnului este unul dintre cele mai apreciate momente pre-meci, potrivit feedbackului primit de la spectatori. La meciurile echipei naţionale, toţi artiştii intonează imnul pro-bono, din respect şi dragoste pentru culorile naţionale şi pentru tricolori, se arată pe pagina de Facebook a echipei naţionale.

„Mâine seară voi avea onoarea să cânt Imnul României pe Arena Națională, înaintea meciului amical dintre România și Canada.

Citește și: Mira oferă recompensă pentru cel care îi aduce pisica înapoi acasă. Artista are o singură dorință de Crăciun: Oli

Îmi aduc aminte, când eram copil, cântam imnul la școală și îmi imaginam, cum ar fi să…? Asta e cea mai tare parte, când visele chiar devin realitate.

Sunt recunoscătoare că pot împărți această emoție cu voi”, a transmis ea pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mira se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Vocea artistei este în pericol. În ce țară este nevoită să facă tratament

Echipa naţională va înfrunta echipa Canadei vineri, 5 septembrie 2025, de la ora 21:00, la Antena 1 și în AntenaPLAY.