CNA explică noile reguli pentru influencerii și creatorii de conținut din România. Vezi când poate fi considerat un canal online serviciu media audiovizual la cerere și ce obligații există.

CNA face noi precizări pentru influenceri. Ce trebuie să știe cei vizați de noile reguli și ce NU sunt obligați să facă | Shutterstock

CNA a anunțat o schimbare importantă pentru influencerii și creatorii de conținut din România. Activitatea anumitor canale online intră într-o nouă etapă de reglementare, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a stabilit situațiile în care un canal de pe o platformă video poate fi considerat serviciu media audiovizual la cerere.

CNA face noi precizări pentru influenceri

Noile prevederi sunt cuprinse în Decizia CNA nr. 116/2026, publicată în Monitorul Oficial al României și care va intra în vigoare la data de 27 septembrie 2026. Documentul reunește într-un singur act normativ procedurile referitoare la licențiere, autorizare și notificare în domeniul audiovizualului.

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De la publicarea deciziei au apărut mai multe întrebări din partea creatorilor de conținut, dar și a publicului care dorește să înțeleagă mai bine ce presupun noile reguli. În acest context, CNA a publicat în mediul online o serie de explicații menite să clarifice cele mai frecvente nelămuriri.

Una dintre principalele teme abordate de instituție a fost acuzația potrivit căreia noile prevederi ar introduce cenzura în mediul online.

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„⚠️ «DECIZIA INTRODUCE CENZURĂ»

✅️ Cenzura înseamnă control înainte de publicare. Decizia CNA nr. 116/2026 nu conține un asemenea mecanism. Nu se depune nimic la CNA înainte de publicarea unui material, nu există aprobare prealabilă, nu există avizare de conținut. Avizul de furnizare, reglementat la art. 40 din decizie, confirmă un singur lucru: că notificarea a fost făcută.

✅️ Textul are 53 de articole și este publicat integral în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 28 august 2026. Nu există niciun articol care să condiționeze publicarea de acordul CNA. Actele emise de CNA pot fi contestate în fața instanțelor de contencios administrativ, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004”, a transmis instituția în explicațiile publicate pe Facebook.

Nu toți influencerii intră automat sub incidența regulilor

CNA precizează că noile prevederi nu înseamnă licențierea creatorilor de conținut și că simpla popularitate pe rețelele sociale nu este suficientă pentru ca o persoană să intre sub incidența acestor reguli.

Un alt subiect care a generat întrebări este legat de numărul de urmăritori. Potrivit CNA, acesta nu reprezintă, singur, un criteriu suficient pentru încadrarea unei activități.

Pragul urmărește, potrivit instituției, identificarea activităților comerciale care au ajuns la amploarea unui serviciu media și nu măsoară „influența” unei persoane în mediul online.

Ce spune CNA despre oamenii care filmează cu telefonul și postează pe internet

CNA a făcut precizări și în cazul persoanelor care filmează cu telefonul și publică ulterior materialele pe internet. Instituția subliniază că un om care realizează astfel de materiale nu este, automat, tratat ca un trust de presă.

Pentru ca regulile să fie aplicabile, trebuie analizate mai multe criterii, printre care caracterul comercial al activității și existența unei responsabilități editoriale asupra conținutului publicat.

Instituția mai precizează că noile prevederi nu au fost adoptate fără o perioadă de consultare publică. Proiectul a fost publicat pe site-ul CNA în aprilie 2025, iar perioada în care puteau fi transmise observații și propuneri s-a încheiat în luna mai a aceluiași an.

Prin aceste clarificări, CNA încearcă să explice creatorilor de conținut și publicului ce presupun, în mod concret, noile reguli și să facă diferența între activitatea obișnuită de pe rețelele sociale și situațiile în care un canal online poate intra în categoria serviciilor media audiovizuale.