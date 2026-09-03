Antena Căutare
Home News Social CNA face noi precizări pentru influenceri. Ce trebuie să știe cei vizați de noile reguli și ce NU sunt obligați să facă

CNA face noi precizări pentru influenceri. Ce trebuie să știe cei vizați de noile reguli și ce NU sunt obligați să facă

CNA explică noile reguli pentru influencerii și creatorii de conținut din România. Vezi când poate fi considerat un canal online serviciu media audiovizual la cerere și ce obligații există.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 13:09 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 13:12
CNA face noi precizări pentru influenceri. Ce trebuie să știe cei vizați de noile reguli și ce NU sunt obligați să facă | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

CNA a anunțat o schimbare importantă pentru influencerii și creatorii de conținut din România. Activitatea anumitor canale online intră într-o nouă etapă de reglementare, după ce Consiliul Național al Audiovizualului a stabilit situațiile în care un canal de pe o platformă video poate fi considerat serviciu media audiovizual la cerere.

CNA face noi precizări pentru influenceri

Noile prevederi sunt cuprinse în Decizia CNA nr. 116/2026, publicată în Monitorul Oficial al României și care va intra în vigoare la data de 27 septembrie 2026. Documentul reunește într-un singur act normativ procedurile referitoare la licențiere, autorizare și notificare în domeniul audiovizualului.

Citește și: Schimbare importantă pentru influencerii din România. În ce condiții trebuie să notifice CNA dacă au peste 100.000 de urmăritori

Articolul continuă după reclamă

De la publicarea deciziei au apărut mai multe întrebări din partea creatorilor de conținut, dar și a publicului care dorește să înțeleagă mai bine ce presupun noile reguli. În acest context, CNA a publicat în mediul online o serie de explicații menite să clarifice cele mai frecvente nelămuriri.

Una dintre principalele teme abordate de instituție a fost acuzația potrivit căreia noile prevederi ar introduce cenzura în mediul online.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„⚠️ «DECIZIA INTRODUCE CENZURĂ»

✅️ Cenzura înseamnă control înainte de publicare. Decizia CNA nr. 116/2026 nu conține un asemenea mecanism. Nu se depune nimic la CNA înainte de publicarea unui material, nu există aprobare prealabilă, nu există avizare de conținut. Avizul de furnizare, reglementat la art. 40 din decizie, confirmă un singur lucru: că notificarea a fost făcută.

✅️ Textul are 53 de articole și este publicat integral în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 28 august 2026. Nu există niciun articol care să condiționeze publicarea de acordul CNA. Actele emise de CNA pot fi contestate în fața instanțelor de contencios administrativ, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004”, a transmis instituția în explicațiile publicate pe Facebook.

Nu toți influencerii intră automat sub incidența regulilor

CNA precizează că noile prevederi nu înseamnă licențierea creatorilor de conținut și că simpla popularitate pe rețelele sociale nu este suficientă pentru ca o persoană să intre sub incidența acestor reguli.

Un alt subiect care a generat întrebări este legat de numărul de urmăritori. Potrivit CNA, acesta nu reprezintă, singur, un criteriu suficient pentru încadrarea unei activități.

Pragul urmărește, potrivit instituției, identificarea activităților comerciale care au ajuns la amploarea unui serviciu media și nu măsoară „influența” unei persoane în mediul online.

Ce spune CNA despre oamenii care filmează cu telefonul și postează pe internet

CNA a făcut precizări și în cazul persoanelor care filmează cu telefonul și publică ulterior materialele pe internet. Instituția subliniază că un om care realizează astfel de materiale nu este, automat, tratat ca un trust de presă.

Pentru ca regulile să fie aplicabile, trebuie analizate mai multe criterii, printre care caracterul comercial al activității și existența unei responsabilități editoriale asupra conținutului publicat.

Instituția mai precizează că noile prevederi nu au fost adoptate fără o perioadă de consultare publică. Proiectul a fost publicat pe site-ul CNA în aprilie 2025, iar perioada în care puteau fi transmise observații și propuneri s-a încheiat în luna mai a aceluiași an.

Prin aceste clarificări, CNA încearcă să explice creatorilor de conținut și publicului ce presupun, în mod concret, noile reguli și să facă diferența între activitatea obișnuită de pe rețelele sociale și situațiile în care un canal online poate intra în categoria serviciilor media audiovizuale.

(P) Petele, mirosurile și praful din scaunele auto: când ai nevoie de o curățare profesională...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie
Observatornews.ro Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Antena 3 China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală
SpyNews Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie” Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Comentarii


Citește și
Ai alergie la ambrozie? Aplicația care îți arată nivelul polenului din zona ta și când e mai bine să eviți expunerea
Ai alergie la ambrozie? Aplicația care îți arată nivelul polenului din zona ta și când e mai bine să eviți...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Schimbare importantă pentru influencerii din România. În ce condiții trebuie să notifice CNA dacă au peste 100.000 de urmăritori
Schimbare importantă pentru influencerii din România. În ce condiții trebuie să notifice CNA dacă au peste...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care vorbesc toți americanii
„Am fost în comă, aveam 5% șanse de supraviețuire!” Povestea absolut incredibilă a omului despre care... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie”
Andreea Marin, mesaj surprinzător despre schimbările din viața ei: „O vară cum n-a mai fost în viața mea se... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul
Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier! Ce variante ia în calcul BZI
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când clienții o duc rău
Campionul dezastrului: cine este cel mai mare profitor al crizelor suprapuse din România. Ce firme o duc bine când... Jurnalul
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi”
Donald Trump, reacție dură despre Meghan Markle și prințul Harry: „Nu i-aș primi înapoi” Kudika
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are Redactia.ro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro Observator
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea
Chist ovarian sau endometriom? Care este diferența și cum pot afecta fertilitatea MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni
Ce să faci când copilul este exclus dintr-un grup de prieteni DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x