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Criză fără precedent în ultimii 16 ani. Peste un miliard de oameni trăiesc în sărăcie, iar copiii sunt cei mai afectați

Lumea se confruntă cu o criză a sărăciei fără precedent în ultimii 16 ani. Peste un miliard de oameni trăiesc în condiții greu de imaginat, iar copiii sunt printre cei mai afectați.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 12:44 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 12:45
Criză fără precedent în ultimii 16 ani | Profimediaimages.ro
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Numărul oamenilor care trăiesc în sărăcie extremă este în creștere. Potrivit raportului din 2026, realizat de PNUD și centrul de cercetare Oxford Poverty and Human Development Initiative, numărul persoanelor afectate de sărăcia „acută” a crescut cu 51,5 milioane față de anul precedent. Datele arată că tot mai mulți oameni se confruntă cu lipsuri grave și au acces limitat la resursele necesare unui trai decent.

Peste 1,2 miliarde de oameni trăiesc în sărăcie extremă. Copiii sunt cei mai afectați, arată un raport ONU

Numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă a ajuns la 1,2 miliarde, potrivit unui raport publicat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Este prima creștere a indicelui global al sărăciei de la lansarea acestuia, în 2010. Datele arată că peste jumătate dintre persoanele afectate sunt copii, care se confruntă cu lipsa hranei, a educației și a unui trai decent.

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Conform raportului din 2026, realizat de PNUD împreună cu centrul de cercetare Oxford Poverty and Human Development Initiative, numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie acută a crescut cu 51,5 milioane față de anul precedent.

Administratorul PNUD, Alexander De Croo, a avertizat că această evoluție ar trebui să fie un semnal de alarmă la nivel mondial.

Totuși, raportul arată și că există progrese. În ultimii 15 ani, aproximativ 33 de țări au reușit să reducă la jumătate procentul populației care trăiește în sărăcie, potrivit indicatorilor folosiți în analiză.

Africa subsahariană și Asia de Sud, regiunile cu cei mai mulți oameni săraci. Ce arată raportul ONU

Africa subsahariană și Asia de Sud continuă să fie regiunile în care trăiesc cei mai mulți oameni afectați de sărăcie extremă, potrivit raportului ONU. Cu toate acestea, unele țări au înregistrat progrese importante în reducerea numărului persoanelor care se confruntă cu lipsuri grave.

Egiptul, Nepalul și Tadjikistanul au reușit să reducă atât rata sărăciei, cât și numărul oamenilor afectați de sărăcia multidimensională, se arată în comunicatul de presă. În schimb, în Angola și Zambia, creșterea populației a anulat progresele obținute. Deși procentul persoanelor sărace a scăzut, numărul total al acestora a continuat să crească.

Raportul ONU ia în calcul mai mulți factori, nu doar veniturile. Printre aceștia se numără lipsa unei locuințe adecvate, accesul limitat la apă și servicii de salubritate, absența electricității, lipsa combustibilului pentru gătit, alimentația insuficientă și accesul redus la educație.

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