Cămara doamnei Bradea Gina este, în această perioadă, dovada muncii depuse de-a lungul verii în grădină. Cămara doamnei Bradea Gina este, în această perioadă, dovada muncii depuse de-a lungul verii în grădină. Cum arată cămara sa.

Cum arată cămara Ginei Bradea după pregătirile pentru iarnă. Ce are celebra bucătăreasă pe rafturi: „Consumăm aproape tot” | Shutterstock

Rafturile sunt pline cu borcane și preparate puse la păstrare pentru lunile următoare, iar gospodina spune că aproape toate bunătățile pregătite ajung să fie consumate într-un singur an.

Cum arată cămara Ginei Bradea după pregătirile pentru iarnă

Într-o postare făcută pe 26 august 2026, doamna Bradea Gina le-a arătat celor care îi urmăresc activitatea cum arată cămara sa în acest moment. Deși încă nu a reușit să finalizeze toate detaliile, gospodina se declară mulțumită de rezultatul muncii sale.

Un mic detaliu a atras atenția: borcanele nu au încă toate etichetele. „Am rămas fără etichete, le-am pus pe raft și aștept să vină etichetele și să le pun. Mai am puține de anul trecut :)”, a povestit aceasta.

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Cămara este rezultatul unui stil de gospodărie bazat pe preparate făcute acasă, cu ingrediente provenite în mare parte din propria grădină. Gina Bradea spune că preferă să păstreze lucrurile cât mai naturale și că nu folosește aspirină, conservanți, zahăr cu gelifiant sau alte produse de acest tip în preparatele sale.

Trei familii se bucură de roadele muncii din grădină

Cantitatea pregătită pentru iarnă nu este destinată unei singure familii. Gina Bradea explică faptul că în gospodărie sunt trei familii, ea și copiii, motiv pentru care proviziile făcute în sezonul cald sunt consumate într-un ritm destul de rapid.

„Suntem 3 familii, noi și copiii și da, consumăm aproape tot într-un an”, a precizat gospodina.

Pentru ea, umplerea cămării nu reprezintă un motiv de laudă, ci mai degrabă o bucurie care vine după luni de muncă. Pregătirea conservelor și a celorlalte produse pentru iarnă presupune timp, răbdare și multă implicare, mai ales atunci când ingredientele sunt cultivate în propria grădină.

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Gina Bradea a ținut să sublinieze că există și alte gospodine care au cămări mult mai bogate și le-a încurajat să își arate proviziile. Scopul, spune ea, este ca oamenii să se bucure împreună de rezultatele muncii lor și de roadele obținute în acest an.

„Sunt multe gospodine care au cămări mult mai bogate decât mine, așa că puneți poze, să ne bucurăm de roadele muncii noastre. Nu e laudă, e muncă și bucurie!”, a transmis Gina Bradea.

Astfel, imaginea cămării sale de la final de august surprinde nu doar proviziile pentru sezonul rece, ci și rezultatul unei tradiții gospodărești în care fructele și legumele din grădină sunt transformate, cu răbdare, în preparate pentru întreaga familie.