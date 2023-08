Românii pot primi ulei gratuit în schimbul velui folosit, existând chiar și o hartă cu punctele de colectare.

Mai multe lanțuri de magazine oferă ulei proaspăt în schimbul celui vechi, notează Romaniatv.net.

Cum poți primi ulei gratuit de la supermarket. Oferta mai multor lanțuri de magazine

Conform sursei citate, mai multe supermarketuri au această ofertă, însă nu mulți români știu de ea, de aceea nu este un obicei foarte popular. Schimbarea uleiului folosit cu cel proaspăt îți poate economisi bani și, la rândul tău, poți proteja natura.

„Nu se colectează mai deloc, sunt câțiva oameni pasionați de ecologie și aceia fac efortul personal, sunt un expert pentru copiii lor, pentru familie lor. Ar fi mult mai simplu dacă ar exista infrastructură de genul ăsta.

România are potențial foarte mare de colectare a uleiului uzat, noi folosim foarte mult ulei în gospodărie, facem cartofi prăjiți”, a declarat Tea Vasilescu, reprezentant hartareciclarii.ro, mai scrie rtv.net.

ONG-ul a realizat o hartă cu punctele de colectare a uleiului folosit, unde, în prezent, există 127 de centre. În afară de ONG-uri, mai multe magazine și benzinării au această ofertă.

„Din păcate, interesul e doar în zona privată și am văzut că de la an al an au apărut diverse servicii. Și alte lanțuri de retail au recurs la același mod de a colecta uleiul uzat. Clientul poate să-l aducă la magazine și la schimb primește un ulei nou.

De la an la an, cifrele aproape s-au dublat, dacă în primul an, atunci când am lansat campania, am avut în jur de 160.000 litri colectați de la populație, în 2021 avem deja vreo 260.000 l colectați până acum”, a declarat, pentru sursa citată Felician Cardos, managerul unui lanț de magazine.

Cum colectezi corect uleiul folosit

Înainte de a începe, asigură-te că ai tot ce îți trebuie: o sticlă sau un recipient etanș pentru a păstra uleiul uzat, mănuși pentru protecție și, opțional, o pungă de plastic rezistentă pentru a preveni vreo scurgere a uleiului.

Dacă ai gătit recent și vrei să colectezi uleiul folosit, lasă-l să se răcească înainte. Acest lucru va preveni riscul de arsuri sau scurgeri nedorite.

Pentru a evita să colectezi bucăți de mâncare, poți filtra uleiul folosit printr-un filtru de bucătărie sau chiar printr-o sită. Astfel, uleiul va fi mai curat și va putea fi reciclat mai eficient.

Cu grijă, toarnă uleiul folosit în recipientul pe care l-ai pregătit în prealabil. Asigură-te că nu verși ulei pe marginea recipientului.

După ce ai colectat tot uleiul folosit, asigură-te că închizi bine capacul recipientului.

Până când vei putea să duci uleiul la un centru de colectare, depozitează recipientul într-un loc răcoros și uscat pentru a evita râncezirea sau alte probleme.

Caută pe internet sau întreabă în comunitatea ta despre centrele de colectare a uleiului uzat din apropierea ta. Află programul lor de funcționare și dacă au anumite cerințe sau instrucțiuni speciale pentru donatori.

Odată ce ai acumulat suficient ulei uzat, pune-l în mașină și du-l la centrul de colectare sau la supermarket.