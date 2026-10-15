Epidemia de rujeolă din SUA se intensifică, iar un senator republican îi cere administrației Trump să promoveze mai mult vaccinarea. Peste 4.000 de cazuri au fost raportate în acest an, iar bilanțul deceselor continuă să crească.

Decizie controversată în SUA, în plină epidemie de rujeolă! Se schimbă modul în care sunt raportate decesele | Shutterstock

Senatorul republican Bill Cassidy, președintele Comisiei pentru Sănătate, Educație, Muncă și Pensii din Senatul SUA, a criticat modul în care administrația Trump promovează vaccinarea, în contextul creșterii numărului de cazuri de rujeolă la nivel național.

Decizie controversată în SUA, în plină epidemie de rujeolă

Medicul de profesie a făcut apel la populație să se vaccineze, subliniind că imunizarea îi protejează atât pe cei vaccinați, cât și pe cei din jurul lor.

„Preocuparea mea, ca medic, este ca toată lumea să fie vaccinată împotriva rujeolei”, a declarat Cassidy într-un interviu acordat jurnalistului Jake Tapper de la CNN. Senatorul a explicat că lipsa protecției individuale poate contribui la răspândirea bolii și la infectarea altor persoane.

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„S-ar putea să credeți că mă afectează doar pe mine. Nu este adevărat, pentru că infectați și alte persoane”, a avertizat acesta. Cassidy a insistat asupra importanței responsabilității colective în prevenirea îmbolnăvirilor: „Îi rog pe oameni să se imunizeze atât pentru ei, cât și pentru ceilalți”.

Peste 4.000 de cazuri de rujeolă în SUA

Potrivit datelor menționate în relatările recente, numărul cazurilor de rujeolă raportate în Statele Unite în acest an a depășit 4.000. Aproximativ 96% dintre îmbolnăviri au fost asociate unor focare cunoscute. Prin comparație, în 2025 au fost înregistrate 2.289 de cazuri, spune The Hill.

Datele indică și o problemă legată de acoperirea vaccinală: aproximativ 95% dintre persoanele infectate în acest an fie nu erau vaccinate împotriva rujeolei, fie aveau un statut vaccinal necunoscut.

În timpul intervenției sale la CNN, Cassidy i-a cerut secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., să continue să încurajeze imunizarea. Kennedy a promovat în trecut afirmații controversate despre o posibilă legătură între vaccinuri și diverse afecțiuni medicale, inclusiv autismul.

Cassidy a recunoscut că secretarul a susținut vaccinarea, dar a afirmat că Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane ar trebui să facă mai mult pentru creșterea ratelor de imunizare.

Un nou deces asociat rujeolei

Situația este îngrijorătoare și în Pennsylvania, unde autoritățile au confirmat recent un al șaselea deces asociat rujeolei. Statul a raportat peste 1.100 de cazuri în acest an, înregistrând unul dintre cele mai importante focare din ultimele decenii.

Evoluția epidemiei readuce în atenție importanța vaccinării și a informării corecte a populației. Rujeola este o boală virală foarte contagioasă, iar vaccinarea rămâne principala metodă de prevenire a îmbolnăvirilor și a complicațiilor severe.

Cum se manifestă rujeola și care sunt simptomele bolii

Rujeola este o boală infecțioasă extrem de contagioasă, provocată de un virus, care se transmite prin aer, prin particule eliminate de persoanele infectate atunci când respiră, tușesc sau strănută.

Primele simptome apar, de regulă, la 7-14 zile de la infectare și pot fi confundate inițial cu cele ale unei răceli.

Boala debutează, de obicei, cu febră ridicată, tuse, secreții nazale și înroșirea ochilor, însoțită uneori de sensibilitate la lumină. Ulterior, pe mucoasa din interiorul gurii pot apărea mici pete albicioase, cunoscute drept pete Koplik.

Deși unele persoane se recuperează fără complicații, rujeola poate provoca probleme grave de sănătate, în special în cazul copiilor mici, al persoanelor cu imunitate scăzută și al celor care nu sunt vaccinați.

Printre complicațiile posibile se numără pneumonia, infecțiile urechii și, în cazuri rare, encefalita, o inflamație a creierului care poate avea consecințe severe.

Un alt semn caracteristic este erupția cutanată, care apare de obicei la câteva zile de la debutul simptomelor. Petele roșii încep, în general, la nivelul feței și în spatele urechilor, apoi se extind pe gât, trunchi, brațe și picioare.