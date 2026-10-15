Antena Căutare
Home News Social Decizie controversată în SUA, în plină epidemie de rujeolă! Se schimbă modul în care sunt raportate decesele

Decizie controversată în SUA, în plină epidemie de rujeolă! Se schimbă modul în care sunt raportate decesele

Epidemia de rujeolă din SUA se intensifică, iar un senator republican îi cere administrației Trump să promoveze mai mult vaccinarea. Peste 4.000 de cazuri au fost raportate în acest an, iar bilanțul deceselor continuă să crească.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 12:44 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 12:45
Decizie controversată în SUA, în plină epidemie de rujeolă! Se schimbă modul în care sunt raportate decesele | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Senatorul republican Bill Cassidy, președintele Comisiei pentru Sănătate, Educație, Muncă și Pensii din Senatul SUA, a criticat modul în care administrația Trump promovează vaccinarea, în contextul creșterii numărului de cazuri de rujeolă la nivel național.

Decizie controversată în SUA, în plină epidemie de rujeolă

Medicul de profesie a făcut apel la populație să se vaccineze, subliniind că imunizarea îi protejează atât pe cei vaccinați, cât și pe cei din jurul lor.

„Preocuparea mea, ca medic, este ca toată lumea să fie vaccinată împotriva rujeolei”, a declarat Cassidy într-un interviu acordat jurnalistului Jake Tapper de la CNN. Senatorul a explicat că lipsa protecției individuale poate contribui la răspândirea bolii și la infectarea altor persoane.

Articolul continuă după reclamă

„S-ar putea să credeți că mă afectează doar pe mine. Nu este adevărat, pentru că infectați și alte persoane”, a avertizat acesta. Cassidy a insistat asupra importanței responsabilității colective în prevenirea îmbolnăvirilor: „Îi rog pe oameni să se imunizeze atât pentru ei, cât și pentru ceilalți”.

Peste 4.000 de cazuri de rujeolă în SUA

Potrivit datelor menționate în relatările recente, numărul cazurilor de rujeolă raportate în Statele Unite în acest an a depășit 4.000. Aproximativ 96% dintre îmbolnăviri au fost asociate unor focare cunoscute. Prin comparație, în 2025 au fost înregistrate 2.289 de cazuri, spune The Hill.

Datele indică și o problemă legată de acoperirea vaccinală: aproximativ 95% dintre persoanele infectate în acest an fie nu erau vaccinate împotriva rujeolei, fie aveau un statut vaccinal necunoscut.

În timpul intervenției sale la CNN, Cassidy i-a cerut secretarului pentru Sănătate și Servicii Umane, Robert F. Kennedy Jr., să continue să încurajeze imunizarea. Kennedy a promovat în trecut afirmații controversate despre o posibilă legătură între vaccinuri și diverse afecțiuni medicale, inclusiv autismul.

Cassidy a recunoscut că secretarul a susținut vaccinarea, dar a afirmat că Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane ar trebui să facă mai mult pentru creșterea ratelor de imunizare.

Un nou deces asociat rujeolei

Situația este îngrijorătoare și în Pennsylvania, unde autoritățile au confirmat recent un al șaselea deces asociat rujeolei. Statul a raportat peste 1.100 de cazuri în acest an, înregistrând unul dintre cele mai importante focare din ultimele decenii.

Evoluția epidemiei readuce în atenție importanța vaccinării și a informării corecte a populației. Rujeola este o boală virală foarte contagioasă, iar vaccinarea rămâne principala metodă de prevenire a îmbolnăvirilor și a complicațiilor severe.

Cum se manifestă rujeola și care sunt simptomele bolii

Rujeola este o boală infecțioasă extrem de contagioasă, provocată de un virus, care se transmite prin aer, prin particule eliminate de persoanele infectate atunci când respiră, tușesc sau strănută.

Primele simptome apar, de regulă, la 7-14 zile de la infectare și pot fi confundate inițial cu cele ale unei răceli.

Boala debutează, de obicei, cu febră ridicată, tuse, secreții nazale și înroșirea ochilor, însoțită uneori de sensibilitate la lumină. Ulterior, pe mucoasa din interiorul gurii pot apărea mici pete albicioase, cunoscute drept pete Koplik.

Deși unele persoane se recuperează fără complicații, rujeola poate provoca probleme grave de sănătate, în special în cazul copiilor mici, al persoanelor cu imunitate scăzută și al celor care nu sunt vaccinați.

Printre complicațiile posibile se numără pneumonia, infecțiile urechii și, în cazuri rare, encefalita, o inflamație a creierului care poate avea consecințe severe.

Un alt semn caracteristic este erupția cutanată, care apare de obicei la câteva zile de la debutul simptomelor. Petele roșii încep, în general, la nivelul feței și în spatele urechilor, apoi se extind pe gât, trunchi, brațe și picioare.

(P) Ghidul ContiCazino pentru gestionarea responsabilă a bugetului de joc la cazino... Leguma care se vinde cu doar 40 de bani kilogramul în România. Fermierii spun că au ajuns să muncească în pierdere...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei Ion Țiriac, acord cu SRI. Va primi 17 milioane de lei
Observatornews.ro Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an Un profesor din Timiş a câştigat din meditaţii 100.000 de euro într-un singur an
Antena 3 O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe O doctoriță din Alexandria care s-a urcat beată la volan a făcut accident. Se grăbea pentru că intra în gardă la Urgențe
SpyNews Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. La ce alimente a renunțat Diana Șoșoacă a dezvăluit cum a reușit să slăbească 20 de kilograme. La ce alimente a renunțat
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Cele 5 obiceiuri care te pot împiedica să ai succes financiar. Ce greșeli fac oamenii din clasa de mijloc, dar și cei bogați
Cele 5 obiceiuri care te pot împiedica să ai succes financiar. Ce greșeli fac oamenii din clasa de mijloc, dar și...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
A divorțat și a cumpărat o casă într-un sat din Franța cu 59.100 de euro! Cum reușește să trăiască dintr-o pensie de 900 de dolari
A divorțat și a cumpărat o casă într-un sat din Franța cu 59.100 de euro! Cum reușește să trăiască dintr-o...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x