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„DIAGNOSTIC: PROFIT!” – o nouă serie de anchete Observator începe astăzi, ora 19, la Antena 1

Când boala devine o afacere, speranța devine momeală. Promisiuni de vindecare, tratamente „minune” și bani ceruți unor oameni disperați.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 12:52 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 13:01
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„DIAGNOSTIC: PROFIT!” – o nouă serie de anchete Observator începe astăzi, ora 19, la Antena 1 | antena 1
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O nouă serie de anchete Obser-vator dezvăluie mecanismul prin care pacienții bolnavi de cancer sunt atrași într-o indus-trie în care frica și disperarea se transformă în profit. „DIAGNOSTIC: PROFIT!” începe vi-neri, 4 septembrie, de la ora 19.

La aproximativ 11 minute, un român moare de cancer. Pentru sute de mii de pacienți, diagnosticul înseamnă o cursă contra cronometru. Pentru cei care vând speranță, înseamnă însă o piață uriașă.

Reporterii Observator au intrat sub acoperire în această lume, prezentându-se drept ru-dele unei paciente cu un cancer agresiv. Au cerut recomandări în comunități online și au ajuns în cabinete și clinici unde li s-au oferit suplimente, tratamente naturiste și terapii alternative. În unele cazuri, li s-a recomandat chiar renunțarea la chimioterapie și la tratamentul oncologic.

Consultațiile costă sute de lei, iar „protocoalele” pot ajunge la mii de lei. În spatele promisiunilor sunt afaceri de milioane de euro.

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Ancheta Observator arată și cum sunt folosiți termeni precum „oncoterapeut” sau „onco-fitoterapeut” pentru a crea aparența unei specializări medicale. În realitate, aceste titu-laturi nu sunt specialități medicale recunoscute în România.

Miza este însă mai mare decât banii. Este timpul pierdut. Medicii avertizează că întârzi-erea tratamentului oncologic poate fi decisivă pentru evoluția bolii.

În România, piața suplimentelor alimentare a ajuns la aproximativ 1,7 miliarde de lei anual. În același timp, o lege care reglementează medicina alternativă există din 2007, dar nor-mele sale de aplicare lipsesc și astăzi. Deși Înalta Curte a obligat Ministerul Sănătății să le adopte, acest lucru nu s-a întâmplat.

Cine controlează această industrie? Cine răspunde când un pacient renunță la tra-tamentul medical? Și cât costă, de fapt, speranța? Răspunsurile, în „DIAGNOSTIC: PROFIT!”, noua serie de anchete Observator. „DIAGNOSTIC: PROFIT!” se vede în direct la Observator 19, Antena 1 și pe ante-naplay.ro. Toate anchetele vor putea fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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