Doi români au fost răniţi într-un atac armat în Istanbul. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe

Doi români au fost răniţi într-un atac armat în Istanbul. Anunțul Ministerului Afacerilor Externe

Doi români au fost răniţi într-un incident armat, în piaţa Taksim din Istanbul, potrivit anunțului făcut de ministrul de Externe Oana Ţoiu. Românii făceau parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 09 Noiembrie 2025, 13:32 | Actualizat Duminica, 09 Noiembrie 2025, 13:41
Doi români au fost răniţi într-un atac armat în Istanbul | Shutterstock

MAE precizează că cei doi români au fost răniţi uşor şi au primit îngrijiri medicale la faţa locului, nefiind necesară internarea, potrivit news.ro.

În piaţa Taksim din Istanbul a avut loc un atac armat, cu pistol, în urma căruia doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia au fost răniți ușor.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Istanbul, prrecizează că a fost sesizat la data de 8 noiembrie 2025, printr-un apel pe telefonul de urgenţă, cu privire la producerea unui atac armat în Istanbul, în urma căruia doi cetăţeni români au fost răniţi.

Reprezentanţii Consulatului General al României la Istanbul s-au deplasat de urgenţă la locul unde a avut loc atacul, pentru acordarea asistenţei consulare şi în vederea obţinerii unor detalii relevante cu privire la circumstanţele producerii incidentului.

Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale, nefiind necesară internarea şi se află în afara oricărui pericol.

Ancheta autorităţilor turce este în desfăşurare.

Reprezentanţii oficiului consular menţin legătura cu cetăţenii români şi vor continuă să le acorde acestora asistenţă consulară, conform competenţelor.

MAE aminteşte că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Istanbul: +90 212.358.0516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al consulatului general: +90 533.542.0695.

”Azi noapte, în piaţa Taksim din Istanbul un atac armat, cu pistol, a rănit şi doi cetăţeni români aflaţi în vizită în Turcia. Cei doi cetăţeni români au primit îngrijiri medicale şi sunt în afara oricărui pericol, au fost răniţi uşor. O echipă s-a deplasat la faţa locului pentru a oferi asistenţă consulară şi suntem în contact cu autorităţile. Persoanele de cetăţenie română fac parte dintr-un grup care participă la un eveniment cultural la Istanbul. Le dorim recuperare grabnică şi suntem în continuare alături prin asistenţa consulară necesară”, a transmis Oana Țoiu.

Rezultate Loto azi, 9 noiembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
AS.ro Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat Lovitura primită de milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti, chiar dacă are avion privat
Observatornews.ro O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe O mamă a trei copii ucisă de soţ în faţa celui mai mic, în Teleorman. Băieţelul îşi ţinea încă mama în braţe
Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano Cine e Cătălina Jacob, care va reprezenta România la Miss Univers 2025. Are dublă cetățenie și la 18 ani s-a mutat în Milano

