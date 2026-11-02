Două românce riscă o amendă de 40.000 de euro pentru un gest făcut în parcarea unui bloc din București. Ce buton au apăsat

Două românce riscă să plătească 40.000 de euro după ce au apăsat din greșeală alarma de incendiu din parcarea unui bloc din București. Ce s-a întâmplat?

Două românce riscă o amendă de 40.000 de euro pentru un gest făcut în parcarea unui bloc din București | instagram

Au venit în București pentru o petrecere de Halloween, însă s-au trezit într-o situație pe care nu și-ar fi imaginat-o. Două tinere au apăsat un buton din parcarea subterană a unui bloc, crezând că așa vor putea deschide ușa garajului. În realitate, au activat alarma de incendiu. Ce a urmat apoi.

Cum au ajuns cele două românce să apese alarma de incendiu

Totul s-a întâmplat în momentul în care tinerele au vrut să iasă din parcarea subterană a blocului. Acestea nu erau în mașină, ci voiau să iasă pe jos. Pentru a deschide ușa garajului, era nevoie să apese un buton. Cum nu știau exact unde se află acesta, au cerut ajutorul unei persoane din apropiere.

Una dintre fete a observat un buton încadrat într-un chenar albastru și a întrebat dacă acela trebuie apăsat. Persoana pe care au abordat-o le-ar fi confirmat că au găsit butonul potrivit.

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„Am vrut să ieșim din parcarea subterană a blocului pe jos, nu cu mașina. Ușa garajului nu se deschidea decât apăsând pe un buton pe care noi nu știam că trebuie să apăsăm, așa că am întrebat pe cineva care ne-a spus că este un buton acolo”, a povestit una dintre tinere.

Fără să știe ce urma să se întâmple, aceasta a apăsat butonul. Nu era însă comanda pentru deschiderea garajului, ci alarma de incendiu.

Imediat după apăsarea butonului, sistemul de protecție împotriva incendiilor a fost activat. În jurul garajului a început să curgă o cantitate mare de apă, iar tinerele și-au dat seama abia după ce ușa s-a deschis ce au făcut.

„A apăsat. Nu era butonul de la garaj. Era alarma de incendiu. A pornit în jurul garajului o perdea plină de apă. Noi nu am văzut din prima. (...) În momentul în care s-a deschis garajul am văzut perdeaua aceea de apă și pe paznic cum aleargă către noi și ne-a întrebat dacă noi am apăsat pe buton. I-am zis că da și ne-a zis că am apăsat pe alarma de incendiu”, au povestit tinerele.

Cele două au plecat apoi la petrecerea de Halloween. Când s-au întors, după câteva ore, au avut parte de o nouă surpriză. Apa curgea în continuare, iar în parcarea subterană se formase o baltă uriașă.

Tinerele l-au întrebat pe paznic de ce sistemul nu fusese oprit. Acesta le-ar fi explicat că nu avea autorizația necesară pentru a interveni și că era nevoie de o persoană specializată. Potrivit celor două, paznicul le-a spus că aceasta urma să ajungă abia a doua zi, deoarece la acea oră nu mai era nimeni disponibil.

De unde a apărut suma de 40.000 de euro

Problemele nu s-au încheiat în acea seară. A doua zi, când au vrut să plece cu mașina, tinerele au descoperit că nu puteau ieși din parcare. Atunci au aflat și care ar fi valoarea pagubei produse după ce au apăsat butonul greșit pentru a ieși din parcare.

„La poartă, unde era paznicul, m-a oprit, mi-a cerut datele și numărul de telefon, eu crezând că vorbește de plata parcării. I-am spus că mă întorc peste câteva ore și că plătesc atunci. El mi-a zis că este vorba de 10.000 de metri cubi de apă care s-au consumat aseară. Am rămas (...) și am zis aaa... (...) Costă 40.000 de euro”, au transmis cele două românce.

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