În România numărul accidentelor rutiere crește de la an la an. Este foarte important ca atât șoferii, cât și pietonii să cunoască regulile și, mai important, să le respecte. Iată ce spune Codul Rutier în privința trecerii pe galben la semafor.

Este responsabilitatea fiecăruia să nu se pună în pericol atunci când merge pe stradă, fie în mașină, fie pe jos. Nu este suficient să cunoaștem regulile, ci să le și aplicăm. De cele mai multe ori ne pot salva viața.

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Ai voie să treci pe galben la semafor? Ce spune Codul Rutier și în ce situații poți primi amendă

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Conform Codului Rutier din România, trecerea pe culoarea galbenă a semaforului este strict interzisă, cu o singură excepție legală. Semnalul galben te obligă să oprești mașina. Nu este o invitație de a accelera sau de a alerga pe trecerea de pietoni pentru a prinde finalul ciclului verde.

Singura excepție legală este următoarea, în cazul în care circuli cu mașina:

Ai voie să treci pe galben doar dacă, în momentul în care semaforul se schimbă, te afli atât de aproape de linia de oprire încât nu mai poți frâna în condiții de siguranță (Articolul 53 din Regulamentul de aplicare a Codului Rutier).

Când este permis: Dacă o frânare bruscă ar provoca un accident (de exemplu, riscul de a fi lovit din spate de o altă mașină).

Când este interzis: Dacă ai timp și spațiu să oprești în siguranță, dar alegi să accelerezi ca să nu mai aștepți la semafor.

Ce riști dacă treci ilegal pe galben?

Nerespectarea semnificației culorii galbene reprezintă o contravenție din clasa a II-a de sancțiuni. Șoferii prinși încălcând această regulă riscă:

Amendă între 865 și 1.081,25 de lei (echivalentul a 4 sau 5 puncte-amendă).

Puncte de penalizare aplicate pe permisul de conducere.

Notă specială: Dacă ai fost deja surprins de lumina galbenă în interiorul intersecției, ești obligat să îți continui deplasarea pentru a elibera zona și a nu bloca traficul. De asemenea, această regulă se aplică semaforului galben fix; semaforul galben intermitent permite trecerea, dar te obligă să reduci viteza și să acorzi prioritate conform regulilor din intersecția respectivă.

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În regulamentul publicat în Monitorul Oficial sunt specificate următoarele:

„Art. 12.

Semnalele semaforului electric pentru dirijarea circulaţiei la intersecţii sunt următoarele:

a) lumina verde, care înseamnă că vehiculele pot să treacă, iar pietonii să traverseze strada;

b) lumina galbenă, care înseamnă că vehiculele nu pot să intre în intersecţie şi pietonii să traverseze strada.

Vehiculul sau pietonul surprins de lumina galbenă în intersecţie, continuă să circule.

În cazul străzilor cu refugii, pietonii care la apariţia luminii galbene nu au trecut de jumătatea străzii, sunt obligaţi să aştepte pe refugiu şi să continue traversarea numai la lumina verde.

În cazul când lumina galbenă apare după lumina verde, iar vehiculele se află atât de aproape de semnal încât nu pot să oprească în condiţii de siguranţă suficiente înainte de a fi depăşit semnalul, acestea au dreptul să treacă;

c) lumina roşie, care înseamnă că vehiculele nu au dreptul să treacă şi pietonul să traverseze strada.

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Art. 13.

Semnalul cu lumină galbenă intermitentă de la intersecţii obligă pe conducătorii vehiculelor de a reduce viteza până la limita evitării oricărui pericol şi de a asigura că intrarea lor în intersecţie nu stânjeneşte circulaţia.

Art. 14.

Autovehiculele destinate stingerii incendiilor, cele ale salvării şi ale miliţiei pot trece prin intersecţie, în cazul când există spaţiul necesar, indiferent de semnalul semaforului electric, dar numai când se deplasează la locul unei calamităţi, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru alte evenimente deosebite, care impun aceasta.

La apropierea de intersecţii, conducătorii acestor autovehicule sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să micşoreze viteza până la limita care asigură evitarea accidentelor.

În situaţiile de mai sus, conducătorii autovehiculelor respective nu sunt scutiţi de răspundere pentru accidentele comise din vina lor.”

De asemenea, în intersecțiile prevăzute cu semafor, dar în care se regăsesc agenți de circulație este important să se țină mai întâi cont de semnalele făcute de agentul de circulație, indiferent de culoarea indicată de semafor.

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„D. Semnalele făcute de agentul de circulaţie

Art. 15.

Agentul de circulaţie indică semnalul Stop:

pentru vehiculele şi pietonii venind din faţă: cu braţul stâng ridicat vertical şi palma mâinii înainte;

pentru vehiculele şi pietonii venind din spate: cu braţul drept întins orizontal şi palma mâinii înainte.

Aceste semnale pot fi întrebuinţate simultan.

În acest caz, braţul stâng ridicat vertical cu palma mâinii înainte şi braţul drept întins orizontal cu palma mâinii înainte indică semnalul <<Stop>> pentru vehiculele şi pietonii venind din faţa sau spatele agentului de circulaţie şi semnalul <<liber>> de a intra şi trece prin intersecţie, respectiv de a traversa strada, pentru vehiculele şi pietonii venind din părţile laterale.Sfaturi Juridice

Agentul de circulaţie poate face semn cu mâna pentru ca vehiculele să avanseze, să treacă prin faţa sau spatele său, prin partea sa stângă sau dreaptă ori ca pietonii să traverseze strada.

Semnalele vor fi făcute în aşa fel încât să se evite aglomerările la intersecţii.

Art. 16.

Semnalele sau indicaţiile agenţilor de circulaţie vor fi respectate cu precădere, atât faţă de celelalte semne şi semnale, cât şi faţă de regulile privind dirijarea circulaţiei.

Agenţii de circulaţie pot face semne sau da indicaţii în condiţiile alineatului precedent, numai în măsura în care buna desfăşurare a circulaţiei impune aceasta.

Agenţii de circulaţie care fac semnale vehiculelor în mers trebuie să fie echipaţi şi plasaţi în aşa fel încât să fie văzuţi şi uşor de recunoscut, atât ziua cât şi noaptea, atât ziua cât şi noaptea, de toţi cei care folosesc drumul public”, se arată în lege.

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Țările din Uniunea Europeană în care poți fi sancționat dacă treci pe culoarea galben la semafor

Deși țările care fac parte din Uniunea Europeană au în mare același set de reguli, este bine să se aibă în vedere faptul că unele sancțiuni și modul în care sunt puse în aplicare diferă de la stat la stat.

Dacă mulți șoferi interpretează culoarea galbenă a semaforului în România ca fiind o invitație pentru a trece mai repede, ei bine, în Uniunea Europeană, inclusiv în România, culoarea galben indică faptul că ar trebui să oprești mașina, în condiții de siguranță, doar când nu o poți face în această manieră, poți trece.

Conform unei surse, Comisia Europeană avertizează că nu există o legislație unică a Uniunii Europene privind toate regulile de circulație. Statele membre pot avea reguli diferite privind limitele de viteză, alcoolul la volan, echipamentele obligatorii și alte norme de circulație.

Prin urmare, și modul concret în care sunt sancționate abaterile legate de semafoare poate varia.

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De exemplu, în Italia, trecerea pe galben la semafor îți poate aduce o amendă de până la 665 de euro. Dacă autoritățile consideră că șoferul avea posibilitatea să oprească, continuarea deplasării poate duce la aplicarea unei sancțiuni. Sancțiunea poate fi trimisă ulterior șoferului, unele intersecții fiind prevăzute cu sisteme automate de detectare, astfel că nu trebuie să fie oprit neapărat de un agent de circulație.

Și în Grecia, și Spania se aplică un astfel de principiu. În Grecia, șoferii trebuie să oprească la galben, cu excepția situațiilor în care sunt prea aproape de semafor și nu ar mai putea opri în siguranță.

Culoarea galben la semafor însemană pregătirea pentru oprire a vehiculului, nu accelerarea sa.

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Se aplică aceste reguli și pietonilor?

Regulile de mai sus sunt în mare pentru conducătorii de vehicule care se deplasează pe drumurile publice, însă și pietonii trebuie să știe că nerespectarea normelor privind circulația pe drumurile publice le aduce sancțiuni.

Conform legii, această obligație este prevăzută în „Art.99. (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice: 3.nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile publice.”

În Monitorul Oficial al României, regulile stricte privind deplasarea pe drumurile publice se aplică în egală măsură și pietonilor. Sancțiunea pentru pietonii care nu respectă regulile de circulație (inclusiv semnalele semaforului) este amenda din Clasa I de sancțiuni, conform Art. 99 din OUG 195/2002.

În ceea ce privește culoarea galbenă, legislația românească (Art. 58-60 din Regulament) stabilește că semafoarele pentru pietoni nu au culoarea galbenă, ci doar culorile roșu (interzice trecerea) și verde (permite trecerea). Cu toate acestea, există o situație specifică definită în Monitorul Oficial: verdele intermitent.

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Regulile de semaforizare pentru pietoni în România

Conform Regulamentului de aplicare a Codului Rutier:

Verde intermitent (echivalentul „galbenului” pentru șoferi): Semnalizează că timpul alocat traversării este pe sfârșit. Dacă te afli deja pe trecere, trebuie să grăbești pasul pentru a elibera carosabilul. Dacă nu ai pășit încă pe zebră, este strict interzis să începi traversarea.

Roșu fix: Interzice cu desăvârșire angajarea în traversare.

Cât este amenda pentru pietoni?

Nerespectarea semnalelor semaforului (traversarea pe roșu sau pe verde intermitent când ești încă pe trotuar), precum și traversarea prin loc nepermis, se sancționează cu 2 sau 3 puncte-amendă.

Ca urmare a majorării salariului minim brut în vară (prin HG 146/2026), valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei (reprezentând 5% din salariul minim).

Astfel, amenzile aplicate pietonilor sunt:

Valoarea amenzii: Între 432,50 lei (2 puncte) și 648,75 lei (3 puncte).

Beneficiu: Pietonul poate plăti jumătate din minimul amenzii (adică 216,25 lei) în termen de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal.

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Alte interdicții majore pentru pietoni (Art. 167 din Regulament)

Monitorul Oficial interzice explicit pietonilor:

Să prelungească timpul de traversare, să se oprească sau să se întoarcă pe trecerea de pietoni.

Să traverseze prin fața sau spatele autobuzelor/tramvaielor oprite în stație (cu excepția cazului în care există zebră marcată).

Să circule pe pistele special amenajate pentru biciclete.

Să folosească injurii, gesturi obscene sau expresii vulgare la adresa șoferilor în timp ce se află în trafic (faptă care atrage separat o amendă de până la 648,75 lei, chiar dacă traversarea a fost regulamentară).

Nu uitați, siguranța ține de fiecare în parte, nu de reguli sau cine are dreptate.