Escrocherie în numele unei companii celebre de produse de înfrumusețare! Nu accesa acel link. Îți fură banii de pe card

O companie celebră de produse de înfrumusețare este ținta unei tentative de fraudă. Ce pericol ascunde „cutia misterioasă”.

Clienții sunt ținta unei noi escrocherii în numele companiei de produse de înfrumusețare, Notino. „Cutia misterioasă de la Notino” a revenit pe rețelele de socializare, după ce și în luna mai brandul a mai fost vizat de o astfel de încercaere de fraduă. Potrivit informațiilor, oamenii sunt îndemnați să comande cutia care conține o mulțime de produse la prețul de doar 15 lei. Iată cum funcționează escrocheria.

O nouă metodă de fraudă care îți fură banii de pe card, în numele Notino

Escrocheria a luat amploare după ce „anunțul” care o promovează a apărut pe o pagină de Facebook, creată chiar în aceeași zi, transmite hotnews.ro. În text, scrie că mama utilizatoarei a lucrat timp de șapte ani în cadrul companiei de produse de înfrumusețare și a fost concediată pe motive de sănătate și de aceea prezintă urmăritorilor secretul „cutiei misterioase”.

„Compania are un contract cu producătorii, prin care sunt obligați să adune fiecare lună cutii de beauty pentru a primi păreri despre diferite produse. Aceste cutii le poți găsi într-o secțiune ascunsă pe site-ul lor – trebuie doar să răspunzi la câteva întrebări… Dar ei păstrează acest lucru secret pentru că angajații vor să păstreze produsele de beauty pentru ei”, se arată în postarea din mediul online.

Postarea are atașastă și o fotografie cu repectiva „cutie misterioasă de la Notino” în care apar mai multe produse de la branduri cunoscute. În completare, cei care și-ar dori să o cumpere cu un preț extrem de mic sunt îndemnați să acceze link-ul.

În luna mai, compania a fost ținta unei alte tentative de fraudă de acest tip. La acel moment, pe pagina oficială de Facebook a acesteia a apărut un mesaj prin care își anunță clienții că această „cutie misterioasă” este doar o fraudă.

„Dragi clienți, pe Facebook circulă o campanie falsă care promite Mystery Box-uri Notino contra unei sume modice. Aceasta NU este organizată de Notino. Nu accesați linkurile suspecte și nu oferiți date personale sau bancare. Promoţiile noastre sunt disponibile exclusiv pe www.notino.ro şi paginile oficiale de Facebook şi Instagram. Vă mulțumim pentru ajutor şi pentru vigilenţă! Echipa Notino”, au transmis reprezentanții magazinul online.

În comentarii, mai multe persoane au spus că s-au aflat la un pas de a fi păcălite. „Exact asta am văzut eu pe Facebook... și am apucat să scriu numărul de telefon și numele... după care am primit mesaje că aș avea un pachet blocat în vamă și altul că am câștigat 7500 Ron...”, a scris cineva.

Altcineva chiar a dezvăluit că a picat în plasă. „M-am păcălit. Am achitat în 27 mai 1.95 Eur și ieri mi s-au luat 49.8 euro, cică ar fi cursuri. Voi merge la bancă să fac sesizare”.