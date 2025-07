Festivalul Summer Well 2025. Când are loc și cât costă biletele la festivalul de la Buftea

În curând, un nou festival va lua vara cu asalt, aducând împreună găști de prieteni și familie pentru distracție la maxim.

Festivalu Summer Well 2025 are loc în fiecare vară în luna august și se bucură de popularitate în special în rândul tinerilor care sunt îndrăgostiți de muzica bună, distracție și nopți albe de vară.

Când are loc festivalul Summer Well 2025 și cât costă biletele de acces

Anul acesta, celebrul festival promite să îi încânte și distreze și mai mult pe festivalieri. Cu un vibe cool de vară, mulți artiști de top gata să dea startul petrecerilor, Summer Well, festivalul din Buftea, se pregătește să își primească participanții.

Summer Well 2025 va avea loc în perioada 8-10 august, iar line-up-ul este unul care a atras deja foarte mulți cumpărători.

În același timp cu acest festival din Buftea se desfășoară și festivalul Untold de la Cluj, iar cei care doresc să petreacă probabil că trebuie să aleagă unul dintre aceste festivaluri.

Summer Well are loc la Domeniul Știrbey Buftea, iar cei care sunt nerăbdători să îi vadă și asculte pe artiștii din line-up pot achiziționa bilete de pe site-ul oficial al festivalului.

Prețurile biletelor variază în funcție de câte zile de festival dorești să vezi.

Un bilet Full Pass costă 450 RON ,în timp ce biletul VIP este 650 RON. Dacă îți dorești să te bucuri de o singură zi de festival, atunci e posibil să achiziționezi bilete de o zi. Astfel, prețul pentru un bilet pentru ziua 1 de festival este 275 RON, cel pentru ziua 2 de Summer Well 2025 este tot 275 RON, în timp ce prețul pentru ziua 3 de festival este 325 RON.

De asemenea, organizatorii le oferă festivalierilor oportunitatea să își achiziționeze bilete pentru 2 zile. Un bilet pentru primele 2 zile de festival costă 375 RON, în timp ce un bilet pentru ultimele 2 zile de festival costă acum 395 RON.

Pentru acest festival, vin la Buftea participanți din toată țara și chiar de peste hotare pentru a se bucura de 3 zile de distracție în compania celor mai tari artiști.

Pintre artiștii din line-up se numără Snow Patrol, Cojo, Saint Levant, Empire of the Sun, Son Mieux și mulții alții care sunt nerăbdători să facă un adevărat show pe scenele din festivalul care are loc pe Domeniul Știrbey.

