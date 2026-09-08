Au câștigat milioane de euro la Loto și au crezut că viața lor se va schimba pentru totdeauna. Ce s-a întâmplat cu averile lor?

„Ghinionul” marilor câștigători la Loto din România. Ce s-a întâmplat cu averile lor după ce au dat lovitura | Shutterstock

Banii sunt unul dintre cele mai controversate subiecte și, pentru mulți oameni, câștigul la Loto pare visul suprem: o avere uriașă obținută peste noapte, fără ani de muncă și fără investiții riscante.

„Ghinionul” marilor câștigători la Loto din România

De-a lungul timpului, însă, poveștile unor români care au dat lovitura la Loto au demonstrat că milioanele pot aduce nu doar lux și libertate, ci și probleme.

Unii câștigători au reușit să-și păstreze averile și să investească inteligent, în timp ce alții au pierdut sume impresionante pe mașini, proprietăți, afaceri sau un stil de viață extravagant. Printre cele mai cunoscute povești se numără cele ale lui Mihai Cazacu, Cristian Constantin și Toma Csep.

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Mihai Cazacu a câștigat 3,8 milioane de euro, dar viața lui s-a schimbat radical

Mihai Cazacu, din Târgu Frumos, a devenit milionar peste noapte în 2008, când a câștigat aproximativ 3,8 milioane de euro la Loto 6/49. Bărbatul a ajuns rapid în atenția presei, iar povestea lui a fost prezentată ulterior drept unul dintre exemplele în care averea obținută peste noapte nu a adus liniște.

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O parte importantă din bani s-ar fi dus pe mașini de lux, vile și călătorii. În anii care au urmat, Cazacu a avut mai multe probleme cu legea. A fost condamnat după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și a fost implicat în alte dosare. În 2017, numele său a apărut și într-o anchetă DIICOT privind o presupusă rețea de evaziune fiscală, alături de fratele său și alte persoane.

Mihai Cazacu a murit în septembrie 2023, la vârsta de 51 de ani, la Constanța, unde avea contracte pentru lucrări în construcții. Presa a relatat că, la momentul respectiv, averea câștigată la Loto se risipise în mare parte.

Cristian Constantin, milionarul care a cheltuit averea în doar câțiva ani

O altă poveste spectaculoasă este cea a lui Cristian Constantin, fost polițist comunitar din Călărași. În decembrie 2007, acesta a câștigat 10,5 milioane de euro la Loteria Națională, sumă care i-a schimbat complet viața.

Cristian a intrat rapid într-un stil de viață extravagant. Și-a cumpărat mașini de lux, și-a construit o vilă impunătoare în Parcul Dumbrava din Călărași și și-a achiziționat inclusiv un iaht. A investit în mai multe afaceri, printre care o discotecă, și a sprijinit financiar o echipă locală de fotbal.

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Doar că lucrurile nu au mers conform planului. Discoteca a ars și a trebuit reconstruită, iar unele dintre investițiile sale s-au dovedit neinspirate. În mai puțin de un an, jumătate din bani ar fi fost cheltuită, iar restul s-a consumat în următorii patru ani. În 2026, presa a relatat că fostul milionar a ajuns sufocat de datorii, povestea sa fiind prezentată drept un exemplu al riscului pe care îl presupune cheltuirea fără un plan a unei averi uriașe.

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Toma Csep, exemplul unui câștigător care a ales investițiile

Nu toate poveștile milionarilor de la Loto au avut însă un final nefericit. Toma Csep, din comuna Miraslău, județul Alba, a câștigat în 2008 peste trei milioane de euro, după ce a obținut jumătate din marele premiu la 6/49.

Fost barman și proprietar al unui mic restaurant, Toma a ales să nu cheltuiască întreaga avere pe lux. A investit în mai multe domenii și a ajuns să dețină numeroase firme, scrie SpyNews. Presa relata, la câțiva ani după câștig, că avea 27 de firme cu activități diverse, în orașe precum București, Timișoara, Cluj-Napoca și Brașov.

Toma a investit și în proprietăți și terenuri și a făcut donații pentru comunitatea sa. Povestea lui este una dintre puținele care arată că o avere câștigată la Loto poate deveni punctul de plecare pentru construirea unei afaceri, dacă banii sunt administrați cu atenție.

Gheorghe Breabăn, câștigătorul care a investit în afaceri și în comunitate

Un alt exemplu este Gheorghe Breabăn, din Vicovu de Jos, județul Suceava. În februarie 2004, acesta a câștigat 1,5 milioane de euro la Loto 6/49, dar și un BMW Seria 5 și un apartament cu trei camere în București.

Spre deosebire de alți câștigători, Breabăn a continuat să ducă o viață apropiată de cea pe care o avea înainte de marele premiu. A investit într-o firmă de comercializare a materialelor de construcții, s-a ocupat de agricultură și creșterea animalelor și a rămas în localitatea natală.

Mai mult, o parte din bani a fost direcționată către comunitate. Gheorghe Breabăn a contribuit la construirea unei biserici în Vicovu de Jos și a sprijinit inclusiv școala din localitate. Adevărul relata că a devenit astfel ctitor al bisericii „Adormirea Maicii Domnului”.

Poveștile celor care au câștigat milioane la Loto arată, astfel, două fețe complet diferite ale norocului. Pentru unii, banii au însemnat lux, investiții eșuate și probleme. Pentru alții, au reprezentat șansa de a construi afaceri, de a-și ajuta familia și chiar de a sprijini comunitatea din care provin.