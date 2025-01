Înșelătorie cu bagaje în numele Aeroportului Internațional Henri Coandă. La ce trebuie să fii atent pentru a nu pica în plasă

Aeroportul Internațional Henri Coandă este ținta unei înșelătorii online. Ce au anunțat reprezentanții după ce în mediul online au apărut mai multe postări conform cărora au fost scoase la vânzare bagajele pierdute.

În ultima perioadă mai multe postări în care se anunță că Aeroportului Internațional Henri Coandă scoate la vânzare bagajele pierdute fac înconjurul internetului. Cu toate acestea, metoda „Bagaje pierdute la 10 lei” este, de fapt, o înșelătorie, iar reprezetanții aeroportului au transmis un mesaj în mediul online pentru a clarifica situația.

„Bagaje pierdute la 10 lei”, noua metodă de înșelătorie din mediul online. Ce au transmis reprezentanții Aeroporturilor Otopeni și Băneasa

Aeroportul Internațional Henri Coandă este ținta unei înșelătorii online. Pe rețelele sociale, au apărut pagini care se folosesc de numele aeroportului și postează pentru a păcăli oamenii să cumpere bagaje nerevendicate contra sumei de doar 10 lei.

Citește și: „Vă rog să o votați pe Adeline...”, o nouă metodă de înșelătorie periculoasă, pe Whatsapp. Ce se întâmplă dacă accesezi linkul

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, utilizatorii sunt îndemnați să „profite” de ocazie, pentru că timpul este limitat și îndemnați să acceze linkuri nesigure.

„Aeroportul Internațional Henri Coandă București organizează vânzarea anuală de bagaje nerevendicate la doar 9,95 LEI tp-airport-= baggage.bestofferit.com in fiecare an, un număr mare de valize pierdute sau uitate se acumulează in depozite. in conformitate cu normele actuale aeroportul poate elimina bagajele care nu au fost inregistrate de mai mult de 6 luni dar, din nou, a organizat o vânzare caritabilä și le ofera pentru doar 9.95 LEI pe bucată. Mai multe informațiisunt disponibile pe site-ul web. Posibilitate de returnare în termen de 14 zile!”, sună unul dintre anunțuri.

„Curățăm depozitul aeroportului și vindem bagajele pierdute cu 9,93 lei Toate valizele noastre sunt pline cu o varietate de lucruri și electronice Livrare in toata tara Oferta este disponibilă online doar până la sfârşitul luni. Comandă făcând clic pe butonul din anunț și intră pe site!” se arată în altă postare.

Astfel, în acest context, pe contul oficial al aeroporturilor din Băneasa și Otopeni, Bucharest Airports, a fost postat un mesaj de informare. Reprezentanții aeroporturilor au ținut să specifice că paginile false reprezintă o înșelătorie, iar Aeroportul Henri Coandă nu scoate la vânzare bagajele.

„În atenția celor posibil interesați de ofertele din fotografii:

Aeroportul Internațional Henri Coandă NU vinde nimic, aceasta este o înșelăciune - așa cum este ea definită în practica judiciară;

Contul/ pagina oficial/ă a aeroporturilor din Băneasa și Otopeni este #BucharestAirports și poartă marcajul de cont verificat;

Recomandăm, înaintea oricărei acțiuni, informarea din surse oficiale”, este atenționarea transmisă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Aplicațiile mobile care îți pot fura bani din contul bancar. La ce trebuie să fie atenți utilizatorii de Android

Cum ne putem feri de atacurile cibernetice care nu pun în pericol datele personale și pe cele bancare

Siguranțaonline.ro este este unul dintre site-urile unde ne putem antrena pentru a fi pregătiți, în caz că ne confruntăm cu un atac cibernetic real. De asemena, de aici, putem afla care sunt cele mai frecvente tipuri de fraude din România și există un chestionar la finalul căruia putem afla cât de pregătiți sau nu suntem în cazul unul astfel de atac cibernetic.

În plus, autoritățile vin și cu o serie de recomandări, în cazul în care ai fost atras de o astfel de ofertă. Dacă ai accesat link-ul și ai introdus deja datele personale, este momentul să te deconectezi și să schimbi cât mai repede parolele. Este recomandat ca utilizatorii să își schimbe parolele la toate conturile de pe rețelele de socializare. Astfel, aceștia pot preveni un posibil furt de identitate, cât și sume importante de bani.

Specialiștii în securitate cibernetică îi mai sfătuiesc pe cei care au căzut victime unei fraude să anunțe imediat banca sau furnizorul de servicii de telefonie mobilă. De asemenea, pentru a preveni acest lucru, recomandă să fim atenți la felul în care sunt redactate ofertele, pentru că, de cele mai multe ori, conțin greșeli.