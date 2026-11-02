Inspectoratele școlare din România urmează să fie desființate și alte instituții le vor lua locul. Descoperă cele mai noi informații despre acest subiect.

Este vestea momentului în învățământ! Ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, a anunțat când se desființează inspectoratele școlare. Află ce instituții le vor înlocui și care sunt cele mai noi declarații ale ministrului.

Inspectoratele școlare din România urmează să fie desființate. Ce instituții le vor înlocui și de când se aplică schimbarea

Inspectoratele școlare județene vor dispărea în curând. Ministrul delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Ionescu, a declarat că legea prevede clar acest lucru, iar el își dorește ca schimbarea să fie pusă în practică la timp.

În locul inspectoratelor școlare județene vor funcționa direcții școlare. Ministrul a spus că este unul dintre obiectivele pe care și le-a propus. Ținta este ca, în toamna anului viitor, inspectoratele să nu mai existe. Potrivit lui Sorin Ionescu, prevederea legală spune că, la 31 august 2027, inspectoratele școlare nu ar mai trebui să existe.

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El a explicat că prorogarea expiră pe 31 august 2027, adică exact la finalul anului școlar. Legea la care se referă a fost adoptată în urmă cu câțiva ani, iar acum se încearcă punerea ei în practică.

Întrebat în ce mod comentează faptul că PSD a cerut schimbarea inspectorilor generali numiți de PNL și USR, acesta a răspuns:

„Dacă stau să mă gândesc bine, domnul Bolojan le-a cerut tuturor celor care au fost numiţi de PNL să plece. Deci, cred că o astfel de discuţie ar trebui să pornească tocmai de la acest lucru. Eu stau să mă gândesc însă la o altă prevedere legală, care spune aşa, în 31 august, trebuie să nu mai avem inspectorate şcolare şi să facem tot ceea ce ţine de noi pentru a respecta legea. O astfel de informaţie venită pe surse, nu poate fi nici confirmată, nici infirmată, ea va fi validată în ceea ce se va întâmpla în zilele următoare”, a declarat Sorin Ionescu pentru un post de televiziune, potrivit news.ro.

Totuși, ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar a explicat faptul că nu îl deranjează să lucreze cu acești inspectori, explicând faptul că a lucrat cu toate categoriile politice.

„Eu vin dintr-un oraş, Timişoara, în care am lucrat foarte bine cu toate categoriile politice sau cu toate categoriile socio-culturale sau cu oameni veniţi din diferite domenii. Pe de altă parte, însă, dacă există astfel de oameni, trebuie să aibă şi o opţiune. Dacă au fost numiţi de PNL, iar preşedintele PNL-ului le-a cerut să plece, să spună totuşi cum văd ei lucrurile, nu ţine de mine, ci ţine de modul în care ei se raportează la statutul lor politic”, a mai explicat Sorin Ionescu, potrivit news.ro.

Schimbarea i-a făcut pe mulți să considere nedrept acest lucru. Totuși, ministrul a explicat că înțelege totuși motivele juridice din spatele acestei decizii: „L-am înţeles, din punct de vedere juridic. Practic, inspectoratele nu puteau să organizeze concursuri pentru că ele nu mai existau în această arhitectură. Dar pe de altă parte, să nu uităm că inspectorii numiţi sau susţinuţi de USR, PNL, au organizat concursul pentru directori. Asta este, aşa a fost specificul acestui concurs, dar eu cred că dacă vrem să avem un management eficient la nivelul şcolar, trebuie să profesionalizăm această categorie de oameni. Şi aici mă refer şi la inspectori şi la directori, astfel încât ei să poată să reflecteze cât mai bine politica educaţională în ţară”.

Ministrul a mai declarat că discuții cu oamenii din minister au loc în aceste zile pentru a se accelera procesul. Aceste instituții vor fi înlocuite de direcții școlare.