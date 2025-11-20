ÎPS Teodosie a primit în dar o mașină de 147.000 de euro din partea preoților constănțeni

Antena Căutare
ÎPS Teodosie, cadou de lux! Preții din Constanța i-au dăruit arhiepiscopului Tomisului o mașină Mercedes în valoare de aproximativ 150.000 de euro.

Publicat: Joi, 20 Noiembrie 2025, 10:56 | Actualizat Joi, 20 Noiembrie 2025, 19:45
ÎPS Teodosie a ajuns din nou în atenția presei după ce s-a aflat faptul că ar fi primit cadou o mașină în valoare de aproximativ 150.000 de euro, chiar de la niște preoți din Constanța. Descoperă mai multe detalii despre acest subiect în rândurile de mai jos.

Recent, arhiepiscopul Tomisului s-a ales cu un dar de lux, după ce preți din Constanța i-au făcut cadou o mașină marca Mercedes, în valoare de 147.000 de euro.

Citește și: Ce reacție a avut ÎPS Teodosie, când un clovn a apărut în fața lui și s-a pus în genunchi. Cineva a filmat totul

Totul ar fi început în anul 2024, în luna iulie, atunci când preoții de la Protoieria 1 Constanța au decis să cumpere în leasing oa mașină Mercedez-Bnez S 580 e 4Matic L, Hybrid-Benxină, an de fabricație 2023. Din informațiile apărute în presă se pare că este vorba despre un vehicul în valoarea totală de 146.649 de euro, pentru care s-a realizat un leasing pe 45 de luni, cu o rată lunară în valoare de 2.992,85 de euro.

Citește și: ÎPS Teodosie, o nouă declarație derapantă. Arhiepiscopul spune că medicii nu au pregătire duhovnicească pentru a oferi încredere

Cei de la Dobrogea Live au încercat să îl contacteze pe preotul Ovidiu Mihai Frățilă, fost polițist și actual protopop al Protoieriei 1 Constanța, însă acesta a refuzat să ofere detalii. Publicația citată a reușit să afle că mașina nu este folosită de protoieria 1 Constanța, ci a fost dăruită Arhiepiscopului Tomisului, ÎPS Teodosie. Mașina a ajuns în posesia acestuia în februarie 2024 și chiar a fost văzut cu ea, la o înfățișare de la Tribunalul Constanța. Încă de atunci, numeroase persoane au remarcat vehiculul de lux.

Preoții din Protoieria nr. 1 Constanța au organizat o colectă specială pentru a achiziționa mașina de la Suceava, orașul natal al arhiepiscopului. Ceea ce nu se știe exact este de unde provin cei aproximativ 3.000 de euro pentru rata lunară a vehiculului.

ÎPS Teodosie a ajuns în atenție publicului și a presei nu doar prin acuzațiile ce i se aduc, ci și prin afirmațiile și ideile pe care le promovează în cadrul slujbelor și nu numai. Dintre cele mai recente afirmații ce au șocat opinia publică a fost aceea că bărbații creștini trebuie să poarte barbă, dar și că bolile mintale ale copiilor sau alte afecțiuni sunt un rezultat al păcatelor părinților.

