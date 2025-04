Loteria Română anunță report la Joker de peste 3,36 milioane de euro. Ce premii uriașe sunt puse în joc joi, 24 aprilie 2025

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de sâmbătă, 19 aprilie 2025, dar și ce report există pentru extragerile de joi, 24 aprilie 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

La tragerile de sâmbătă, 19 aprilie 2025, s-au întregistrat 63.890 de câștiguri în valoare totală de peste 4,35 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 24 aprilie 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de sâmbătă, 19 aprilie 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea principala Joker de sambata, 19 aprilie, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 110.312,05 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Petrila, jud. Hunedoara si la o agentie loto din Bosanci, jud. Suceava.

Rezultate Loto la Joker sâmbătă, 19 aprilie 2025: 18, 28, 10, 37, 6 +17

La tragerea principala Loto 5/40 de sambata, 19 aprilie, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 56.255,60 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o statie de plata partenera.

Rezultate la Loto 5 din 40 pentru sâmbătă, 19 aprilie 2025: 20, 15, 1, 34, 36, 6

Alte rezultate la extragerile Loto de sâmbătă, 19 aprilie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus sâmătă, 19 aprilie 2025: 7, 8, 4, 6, 6, 0

Rezultate Loto la Super Noroc sâmbătă, 19 aprilie 2025: 7, 0, 6, 3, 9, 6

Rezultate Loto la Noroc sâmbătă, 19 aprilie 2025: 4, 7, 9, 5, 7, 9, 8

Rezultate la Loto 6 din 49 sâmbătă, 19 aprilie 2025: 8, 17, 35, 40, 42, 14

Rezultate Loto la Joker sâmbătă, 19 aprilie 2025 - tragere specială: 35, 9, 3, 8, 34 (+3)

Rezultate Loto la Loto 5 din 40 sâmbătă, 19 aprilie 2025 - tragere specială: 14, 28, 31, 19, 12, 15

Rezultate Loto la Loto 6 din 49 sâmbătă, 19 aprilie 2025 - tragere specială: 3, 33, 6, 23, 28, 35

Report la Joker la categoria I de peste 3,36 milioane de euro. Report cumulat la Noroc de peste 2,77 milioane de euro

Joi, 24 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Sărbătorilor de Paști de sâmbătă, 19 aprilie, Loteria Romana a acordat 63.890 de castiguri in valoare totala de peste 4,35 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 13,79 milioane de lei (peste 2,77 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 16,74 milioane de lei (peste 3,36 milioane de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 83.300 de lei (peste 16.700 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 483.400 de lei (peste 97.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 986.700 de lei (peste 198.200 de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 56.200 de lei (peste 11.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 39.600 de lei.

