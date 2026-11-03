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Lucruri obișnuite în Franța, dar greu de acceptat pentru români. Ce a descoperit o româncă stabilită acolo | FOTO

O româncă stabilită în Franța a vorbit în mediul online despre lucrurile obișnuite din țara unde locuiește acum. Ce ar fi atât de greu de acceptat pentru români.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 03 Noiembrie 2026, 09:43 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 09:46
Lucruri obișnuite în Franța, dar greu de acceptat pentru români. Ce a descoperit o româncă stabilită acolo | FOTO | Profimedia Images
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Franța este una dintre țările preferate de românii care aleg să locuiască în străinătate, însă viața de zi cu zi acolo vine și cu obiceiuri care îi pot lua prin surprindere pe cei veniți din România. Anca Mitrofan a publicat pe Instagram o listă cu lucruri considerate absolut normale în Franța, dar care ar putea deveni motive de uimire sau chiar de nemulțumire pentru un român.

De la restaurantele care nu servesc mâncare la orice oră până la vacanțele în care angajații nu răspund la e-mailuri, diferențele țin atât de stilul de viață, cât și de felul în care francezii își organizează timpul.

Cele 8 lucruri normale în Franța care i-ar putea surprinde pe români

Un prim aspect este programul restaurantelor. Spre deosebire de România, unde poți găsi localuri care servesc mâncare aproape toată ziua, multe restaurante franceze au intervale fixe pentru prânz și cină. Bucătăria se poate închide în jurul orei 14:00-14:30 și se redeschide abia seara, în jurul orei 19:00.

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Birocrația și numărul mare de documente reprezintă o altă provocare. Pentru închirierea unui apartament, deschiderea unui cont bancar sau rezolvarea unor formalități, poate fi nevoie de dosare consistente, cu adeverințe, documente fiscale și alte justificative. Uneori, după ce ai trimis toate actele, ți se mai solicită încă unul.

Nici luna august nu seamănă cu cea din România. În această perioadă, multe afaceri, restaurante și magazine se închid pentru două, trei sau chiar patru săptămâni, deoarece angajații pleacă în concediu. În Franța, vacanța este considerată o parte firească a vieții.

Lista continuă cu chiria, pentru care pregătirea unui dosar întreg este aproape obligatorie, mai ales în orașele cu cerere mare. De asemenea, aerul condiționat nu este prezent peste tot, fiind considerat mai degrabă un lux decât o dotare obișnuită.

Ce alte obiceiuri mai au francezii

Un alt obicei este faptul că francezii pot petrece foarte mult timp la restaurant. Masa nu înseamnă doar mâncare, ci și conversație, socializare și relaxare. Nota de plată nu vine, de regulă, până când nu o soliciți.

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Anca a mai remarcat că salutul este aproape obligatoriu atunci când intri într-un magazin sau într-un spațiu public. „Bonjour” și „Bonne journée” fac parte din interacțiunile obișnuite.

În plus, concediul este respectat cu strictețe. Angajații au dreptul la cinci săptămâni de concediu plătit pe an, iar mulți își iau perioade mai lungi de vacanță fără să se simtă obligați să rămână disponibili pentru serviciu.

Pentru Anca Mitrofan, toate aceste diferențe arată cât de mult poate varia viața de zi cu zi de la o țară la alta. Ceea ce pentru francezi este firesc poate părea surprinzător pentru românii obișnuiți cu un ritm diferit.

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