Descoperă șapte trasee și obiective spectaculoase din România, perfecte pentru o escapadă în familie înainte de începerea școlii.

Mai sunt doar câteva zile până începe școala. 7 locuri din România unde poți petrece o zi de neuitat cu copilul | Shutterstock

Mai sunt doar câteva zile până începe noul an școlar, iar weekendul este aproape. Dacă vacanța de vară se apropie de sfârșit, acesta poate fi momentul perfect pentru o ultimă escapadă în natură alături de cei mici.

Mai sunt doar câteva zile până începe școala

În locul unei zile petrecute în oraș, poți alege o drumeție printr-o zonă spectaculoasă a României și poți transforma weekendul într-o adevărată aventură pentru întreaga familie.

Țara noastră are numeroase trasee care oferă peisaje spectaculoase, chei, cascade, păduri și formațiuni stâncoase impresionante. Unele dintre acestea pot fi potrivite și pentru familiile cu copii, însă este important ca traseul să fie ales în funcție de vârsta și experiența celor mici, iar condițiile meteo să fie verificate înainte de plecare.

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Cei de la „Călători în lumea mare” au propus șapte destinații pe care le poți lua în calcul pentru o excursie de final de vară. Iată câteva dintre locurile în care natura poate deveni cel mai frumos loc de joacă.

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1. Cheile Bicajelului – Podul Ungurilor / Podul Suspendat

Cheile Bicajelului se află în zona Munților Hășmaș, în apropierea uneia dintre cele mai cunoscute destinații montane din România, Lacul Roșu. Zona este spectaculoasă datorită pereților stâncoși, pădurilor și peisajelor sălbatice.

Unul dintre punctele de atracție este reprezentat de podurile care traversează zona, oferind priveliști impresionante asupra văii. Pentru copii, o astfel de excursie poate fi o experiență memorabilă, însă părinții trebuie să fie atenți la porțiunile expuse și să adapteze traseul în funcție de vârsta celor mici.

2. Cheile Moara Dracului – Câmpulung Moldovenesc

În Bucovina, în apropiere de Câmpulung Moldovenesc, Cheile Moara Dracului reprezintă o destinație spectaculoasă pentru iubitorii de natură. Stâncile impresionante și vegetația bogată creează un decor perfect pentru o plimbare în familie.

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Cheile sunt situate în masivul Rarău, iar zona este cunoscută pentru frumusețea peisajelor. Înainte de plecare, este recomandat să verifici starea traseului și să alegi încălțăminte adecvată, mai ales dacă mergi împreună cu copii.

3. Pietrele Doamnei – Masivul Rarău

Pietrele Doamnei sunt printre cele mai spectaculoase formațiuni stâncoase din Bucovina. Aflat în Masivul Rarău, obiectivul oferă o priveliște impresionantă asupra munților și pădurilor din jur.

Zona este foarte apreciată de turiști și poate fi o alegere excelentă pentru o excursie de o zi. Totuși, unele porțiuni ale traseelor din zonă pot fi mai solicitante, astfel că părinții trebuie să țină cont de vârsta și condiția fizică a copiilor.

4. Cheile Turenilor – Munții Apuseni

Cheile Turenilor, aflate în județul Cluj, sunt o altă destinație spectaculoasă pentru o escapadă în natură. Pereții de calcar, vegetația și peisajele din zonă transformă plimbarea într-o adevărată aventură.

Zona este cunoscută și pentru traseele de drumeție și pentru frumusețea reliefului carstic. Dacă mergi cu cei mici, este important să alegi porțiunea potrivită nivelului lor și să nu ignori recomandările privind siguranța, mai ales după ploi.

5. Tinovul Mare – Poiana Stampei

Pentru o experiență diferită, Tinovul Mare de la Poiana Stampei, în Bucovina, poate fi o alegere inspirată. Este una dintre cele mai importante rezervații de turbă din România, iar turiștii pot descoperi un ecosistem aparte.

Traseul amenajat permite observarea vegetației specifice zonei fără ca vizitatorii să fie nevoiți să parcurgă o drumeție montană dificilă. Pentru copii, locul poate fi și o ocazie bună de a descoperi plante și elemente ale naturii pe care nu le întâlnesc în mod obișnuit.

6. Cascada Vălul Miresei – Munții Apuseni

Cascada Vălul Miresei, cunoscută și sub numele de Cascada Răchițele, se află în Munții Apuseni și este una dintre cele mai frumoase cascade din această zonă a țării.

Apa cade în trepte peste stânci, iar priveliștea este spectaculoasă în orice anotimp, cu atât mai mult la final de vară, când temperaturile pot face o plimbare prin natură foarte plăcută.

Destinația poate fi inclusă într-o excursie de familie, însă este recomandat să verifici condițiile traseului înainte de plecare și să fii atent la zonele umede sau alunecoase.

7. Cascada și Peștera Vadu Crișului – Munții Pădurea Craiului

Ultima destinație propusă este zona Vadu Crișului, din Munții Pădurea Craiului. Aici turiștii pot descoperi atât o cascadă spectaculoasă, cât și Peștera Vadu Crișului, într-un peisaj dominat de stânci și pădure.

Zona este potrivită pentru cei care vor să combine plimbarea în aer liber cu explorarea unui obiectiv natural. Pentru copii, peștera și cascada pot transforma excursia într-o adevărată aventură, însă este important ca traseul să fie parcurs cu atenție și echipamentul să fie adaptat condițiilor.

Fie că alegi munții din Bucovina, Apusenii sau zona Pădurea Craiului, o drumeție de final de vară poate fi o modalitate frumoasă de a petrece timp de calitate cu familia înainte ca cei mici să se întoarcă la școală. Natura oferă nu doar peisaje spectaculoase, ci și ocazia de a crea amintiri pe care copiii le vor păstra mult timp.