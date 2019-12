„De când s-au mărit salariile aiurea, nu mai vor să muncească”- Medicii din provincie nu se mai ating de cazurile grave! Practica ucigașă a fost dezvăluită, chiar din interiorul sistemului

Mesajul postat de medicul chirurg Laurenţiu Beluşică a iscat un val de reacții din partea colegilor din comunitatea medicală din România. Pro sau contra celor expuse de acesta, tabloul creat arată un sistem medical ce trebuie să se vindece pe sine înainte de a putea ajuta pacienții.

„Un coleg de la un spital mic din ţară, care nu doreşte să fie cunoscut în Facebook, mi-a transmis o situaţie cu care se confruntă des. Colegi din anumite specialităţi, de când s-au mărit aiurea salariile în scop electoral, nu mai vor să muncească şi caută diferite motive evitând bolnavii grei pe care îi îndrumă spre alte spitale chipurile mai dotate. Au ajuns să ascundă şi să fure investigaţiile paraclinice pentru a evita contactul iminent cu astfel de pacienţi dificili. Am întrebat, se întâmplă şi în alte părţi. Evident că aceasta este cauza, aşa cum am spus şi eu de la început, şi anume faptul că mărirea chiar justificată a salariilor fără schimbări majore ale sistemului comatos de multă vreme, o să conducă la anomalii care se reflectă asupra pacientului, a spitalului (aglomerarea unor spitale terminus) ca şi a medicului curant care se alege într-o gardă cu un pacient greu pe care nu-l poate rezolva. Soluţii? Păreri? Acesta reprezintă un punct de vedere personal, vă rog să nu daţi cu pietre, doar cânt la pian”, a fost mesajul chirurgului Beluşică, postat pe grupul de Facebook „Medici gata de orice -) be smart be open be a doctor be you”.