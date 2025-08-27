Momentul în care doi tineri fug de la o terasă din Timișoara, fără să plătească. Au fost surprinși de camerele de supraveghere

Reacția savuroasă a restaurantului după ce doi tineri au fugit de pe terasă, fără să plătească. Ce au publicat reprezentanții localului în mediul online.

Într-un incident surprinzător, care a avut loc luni seara, 25 august, în jurul orei 20:00, doi tineri s-au ridicat de la masă, după ce au mâncat și băut pe o terasă din centrul Timișoarei, și au fugit înainte să achite nota de plată, transmite observatornews.ro. Scena, surprinsă de camerele de supraveghere a fost făcută pe publică pe pagina de Facebook a localului și s-a viralziat rapid.

În videoclip se observă cum tânăra se ridică prima, apoi este urmată la câteva secunde de tânărul care o însoțea, acesta având în mână poșeta fetei. Se pare că cei doi erau relaxați și aparent siguri că puteau „scoate” consumația gratis, fără a realiza că fapta lor era înregistrată.

Ulterior, proprietarii localului au pornit o campanie online cu umor, publicând imaginile și adăugând un mesaj ironic: „3 clienți profesioniști în mâncat și experți în dispărut! Au venit, au savurat burgeri ca-n filme… și au plecat fără să plătească”.

Deși pe filmare apar doar doi tineri, formularea include și un al treilea, fiind posibil ca proprietarii să fi adaptat gluma dintr-un caz anterior similat. În orice caz, reacția lor a stârnit reacții și pe rețelele sociale.

Conform sursei, nota de plată neachitată ar fi în jurul valorii de 100 de lei. Reprezentanții restaurantului au precizat că, deocamdată, nu au depus o plângere oficială la poliție, însă i-au somat pe cei doi să revină și să își plătească consumația.

În caz de refuz, sunt pregătiți să ducă problema în atenția autorităților, nu neapărat pentru suma restantă, cât pentru a transmite un mesaj de responsabilitate civică.