Un bucătar italian a fost concediat din Australia după ce a refuzat să pună ananas pe pizza. Ce motiv a invocat și ce s-a întâmplat în instanță?

Nu e o glumă! Un bucătar italian a fost concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza. Ce a decis instanța | Shutterstock

Un bucătar italian a fost concediat de la un restaurant din Australia după ce a refuzat în repetate rânduri să prepare pizza cu ananas. Davide Tamburella a considerat că folosirea acestui fruct pe preparatul tradițional italian reprezintă „o insultă la adresa culturii sale” și a susținut că nu ar trebui să urmeze instrucțiunile conducerii atunci când acestea îi încalcă principiile culturale.

Un bucătar italian a fost concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza

Davide Tamburella a fost concediat în luna mai de la restaurantul La Costa, în prezent închis, la aproximativ două săptămâni după o întâlnire cu reprezentanții conducerii.

Discuția a avut loc în urma mai multor nemulțumiri legate de comportamentul bucătarului-șef. Printre problemele semnalate s-a numărat și refuzul acestuia de a pregăti pizza cu șuncă și ananas pentru invitații unei petreceri.

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La momentul respectiv, Tamburella ar fi susținut că nu toate instrucțiunile primite de la conducere trebuie respectate, mai ales atunci când le consideră ofensatoare pentru cultura sa. Acesta le-ar fi cerut anterior superiorilor săi să „verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza”.

De ce a ajuns bucătarul italian în fața Comisiei pentru Muncă Echitabilă

Detaliile conflictului au ieșit la iveală după ce bucătarul s-a adresat Comisiei pentru Muncă Echitabilă din Australia, susținând că a fost concediat pe nedrept. Potrivit BBC, instituția a menționat în documentele sale că Tamburella considera, în calitate de italian, că adăugarea ananasului pe pizza reprezintă o ofensă la adresa culturii din care provine.

Mai mult, acesta ar fi refuzat să folosească fructul în preparatele sale de trei ori în ultimii patru ani. Subiectul a devenit cu atât mai interesant cu cât restaurantul se afla în statul Queensland, o regiune considerată inima producției de ananas din Australia.

De altfel, Queensland produce întreaga cantitate de ananas cultivată comercial în țară.

Totuși, refuzul de a prepara pizza cu ananas nu a fost singura nemulțumire a conducerii. Printre problemele semnalate s-au numărat limbajul vulgar folosit de bucătar, stilul său de comunicare și ceea ce a fost descris drept o escaladare a frustrărilor la locul de muncă.

Ce s-a întâmplat cu procesul intentat de Davide Tamburella

Hotărârea Comisiei a menționat și un incident petrecut în luna aprilie, când bucătarul și-ar fi fracturat oasele mâinii drepte după ce a lovit o balustradă metalică.

În cele din urmă, Tamburella a pierdut demersul prin care încerca să conteste concedierea. Cererea sa privind concedierea abuzivă a fost respinsă deoarece fusese depusă după expirarea termenului legal.

Controversata dispută despre ananasul de pe pizza a ajuns în atenția publicului, readucând în discuție una dintre cele mai cunoscute controverse culinare: poate fi considerată pizza cu ananas o abatere de la tradiția italiană?