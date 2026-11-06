Antena Căutare
Home News Social Nu e o glumă! Un bucătar italian a fost concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza. Ce a decis instanța

Nu e o glumă! Un bucătar italian a fost concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza. Ce a decis instanța

Un bucătar italian a fost concediat din Australia după ce a refuzat să pună ananas pe pizza. Ce motiv a invocat și ce s-a întâmplat în instanță?

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 06 Noiembrie 2026, 10:12 | Actualizat Vineri, 06 Noiembrie 2026, 10:12
Nu e o glumă! Un bucătar italian a fost concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza. Ce a decis instanța | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Un bucătar italian a fost concediat de la un restaurant din Australia după ce a refuzat în repetate rânduri să prepare pizza cu ananas. Davide Tamburella a considerat că folosirea acestui fruct pe preparatul tradițional italian reprezintă „o insultă la adresa culturii sale” și a susținut că nu ar trebui să urmeze instrucțiunile conducerii atunci când acestea îi încalcă principiile culturale.

Un bucătar italian a fost concediat pentru că a refuzat să pună ananas pe pizza

Davide Tamburella a fost concediat în luna mai de la restaurantul La Costa, în prezent închis, la aproximativ două săptămâni după o întâlnire cu reprezentanții conducerii.

Discuția a avut loc în urma mai multor nemulțumiri legate de comportamentul bucătarului-șef. Printre problemele semnalate s-a numărat și refuzul acestuia de a pregăti pizza cu șuncă și ananas pentru invitații unei petreceri.

Articolul continuă după reclamă

La momentul respectiv, Tamburella ar fi susținut că nu toate instrucțiunile primite de la conducere trebuie respectate, mai ales atunci când le consideră ofensatoare pentru cultura sa. Acesta le-ar fi cerut anterior superiorilor săi să „verifice cât de important este pentru italieni să nu pună ananas pe pizza”.

De ce a ajuns bucătarul italian în fața Comisiei pentru Muncă Echitabilă

Detaliile conflictului au ieșit la iveală după ce bucătarul s-a adresat Comisiei pentru Muncă Echitabilă din Australia, susținând că a fost concediat pe nedrept. Potrivit BBC, instituția a menționat în documentele sale că Tamburella considera, în calitate de italian, că adăugarea ananasului pe pizza reprezintă o ofensă la adresa culturii din care provine.

Mai mult, acesta ar fi refuzat să folosească fructul în preparatele sale de trei ori în ultimii patru ani. Subiectul a devenit cu atât mai interesant cu cât restaurantul se afla în statul Queensland, o regiune considerată inima producției de ananas din Australia.

De altfel, Queensland produce întreaga cantitate de ananas cultivată comercial în țară.

Totuși, refuzul de a prepara pizza cu ananas nu a fost singura nemulțumire a conducerii. Printre problemele semnalate s-au numărat limbajul vulgar folosit de bucătar, stilul său de comunicare și ceea ce a fost descris drept o escaladare a frustrărilor la locul de muncă.

Ce s-a întâmplat cu procesul intentat de Davide Tamburella

Hotărârea Comisiei a menționat și un incident petrecut în luna aprilie, când bucătarul și-ar fi fracturat oasele mâinii drepte după ce a lovit o balustradă metalică.

În cele din urmă, Tamburella a pierdut demersul prin care încerca să conteste concedierea. Cererea sa privind concedierea abuzivă a fost respinsă deoarece fusese depusă după expirarea termenului legal.

Controversata dispută despre ananasul de pe pizza a ajuns în atenția publicului, readucând în discuție una dintre cele mai cunoscute controverse culinare: poate fi considerată pizza cu ananas o abatere de la tradiția italiană?

Un bilet câștigător de 847 de milioane de dolari la loto a fost vândut într-unul dintre cele mai bogate orașe din SUA... (P)Therme Bucuresti propune „O zi de vară pentru iarna asta, oricand in urmatoarele 3 luni, cu minus 30% “ exclusiv pe 6...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Observatornews.ro Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig Dimineață de iarnă în România. Temperaturile au coborât până la -7 grade. Unde a fost cel mai frig
Observatornews.ro Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil Reţea de proxeneţi, ajutată de Poliţie. Liderii erau un manelist şi individul care a lovit mortal un copil
Antena 3 De ce scandinavii nu pun perdele și draperii la geamuri. Și ce pun în schimb De ce scandinavii nu pun perdele și draperii la geamuri. Și ce pun în schimb
AS.ro A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Rezultate LOTO - Joi, 5 noiembrie 2026: 2,86 milioane de lei la Loto 6/49 și un report de peste 1,12 milioane de lei la Joker
Rezultate LOTO - Joi, 5 noiembrie 2026: 2,86 milioane de lei la Loto 6/49 și un report de peste 1,12 milioane de lei...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cât costă alimentele de bază într-un supermarket din SUA. Prețurile la lapte, ouă, carne și legume, comparate cu cele din România
Cât costă alimentele de bază într-un supermarket din SUA. Prețurile la lapte, ouă, carne și legume, comparate...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x