O femeie din București a lăsat apă de la robinet într-o oală, timp de două zile. Nu i-a venit să creadă ce a descoperit

O femeie din București a lăsat niște apă de la robinet într-o oală și, peste două zile, când s0a uitat atent, nu i-a venit să creadă ce a descoperit în recipient. Fără să mai stea pe gânduri, aceasta a pozat totul și a arătat dovada, iar imaginile de pe Facebook au devenit virale și au stârnit un val puternic de reacții.

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut o femeie care locuiește în zona Tinereului din București, membră a comunității Acțiunea Comunitară Tineretului. Doamna cu pricina a explicat faptul că apa rece de la robinet a fost murdară mai multe zile la rând, dar apoi s-a limpezit. Totuși, aceasta a dorit să facă un experiment. A pus niște apă de la robinet într-o oală încăpătoare, apoi a lăsat-o afară timp de 48 de ore.

Peste două zile, atunci când a venit să privească atent aspectul apei, nu mică a fost surpriza femeii atunci când a descoperit ce a apărut în recipient, de fapt.

Practic, pe fundul recipientului a apărut o formațiune de culoare verde închis și textură gelatinoasă, cu aspect de algă (poze AICI). Indignată, femeia din zona Tineretului din București nu a mai stat pe gânduri, ci a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a decis să fotografieze totul. Apoi, aceasta a publicat imaginile pe Facebook și acestea au devenit în scurt timp virale, generând un val puternic de reacții printre internauți.

„Știți bine că în urmă cu câteva zile apa de la robinet (apa rece )era murdară ;la un moment dat s-a limpezit;din acea apă limpede eu am luat 1,5 l și l-am depozitat în acest vas timp de 48 de ore ;imaginile vorbesc de la sine ;ce s-a depozitat pe fundul vasului vreau să vă spun că nu este solid( are senzația tactilă de mazga) ;deci asta am dat noi copiilor noștri ,asta am băut noi ,am gătit noi ……ei spun că nouă ne dau apă potabilă”, a fost mesajul publicat pe Facebook de femeie, ce a însoțit imaginile grăitoare, au informat cei de la b365.ro.

„Ar trebui luate probe din apa aceasta”, a fost sugestia făcută de unul dintre cei care au reacționat la mesajul femeii.