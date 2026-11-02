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(P) Ce vede medicul pe radiografia digitală înainte să decidă dacă poți face implant dentar. Când trebuie să mai aștepți?

Pe radiografia digitală, medicul urmărește în primul rând osul în care urmează să fie inserat implantul: înălțimea, structura și, atunci când investigația permite, lățimea acestuia.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:49 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:50
(P) Ce vede medicul pe radiografia digitală înainte să decidă dacă poți face implant dentar. Când trebuie să mai aștepți? | https://hevadent.ro
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Verifică apoi distanța față de structurile anatomice importante, precum canalul mandibular, în care se află nervul alveolar inferior, sau sinusul maxilar. De asemenea, caută eventuale infecții, resturi de rădăcini sau pierderi de os în jurul dinților vecini.

Dacă ai ajuns aici, probabil îți lipsește un dinte sau urmează să pierzi unul și te întrebi dacă un implant este o soluție pentru tine. E normal să ai emoții. Mulți oameni amână luni întregi vizita la stomatolog de teamă că vor auzi un „nu” sau că vor fi judecați pentru starea dinților. Vestea bună este că prima etapă nu doare deloc și nu presupune nicio decizie pe loc: este vorba despre o radiografie și o discuție deschisă.

În Târgu Jiu, la Hevadent, decizia de a insera un implant nu se ia „din ochi”. Ea pornește de la evaluarea clinică, investigațiile imagistice și informațiile despre starea generală de sănătate. Acest articol îți explică, pas cu pas, ce urmărește medicul pe radiografie, de ce uneori este necesară amânarea intervenției și în ce situații tratamentul poate începe fără etape pregătitoare suplimentare.

Ce arată, concret, radiografia digitală înainte, în timpul sau după un implant dentar

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Cele mai folosite imagini în această etapă sunt radiografia panoramică digitală, care surprinde ambele arcade dentare într-o singură imagine, și Ct-ul dentar (CBCT), care oferă imagini tridimensionale detaliate ale unei zone, ale unei arcade sau ale ambelor arcade dentare. Panoramica oferă o privire de ansamblu, în timp ce CBCT-ul permite evaluarea precisă a volumului osos și a raporturilor cu structurile anatomice importante.

Pe aceste imagini, medicul urmărește câteva lucruri precise:

  • Înălțimea și lățimea osului în zona dintelui lipsă: implantul are nevoie de un „pat” suficient de mare ca să fie stabil.
  • Densitatea, calitatea și structura osului, care influențează stabilitatea inițială a implantului, alegerea implantului și a tehnicii chirurgicale și protocolul de încărcare protetică.
  • Distanța față de canalul mandibular la maxilarul inferior și față de sinusul maxilar la cel superior.
  • Infecții la vârful rădăcinilor dinților vecini sau chisturi ascunse, care pot evolua fără simptome.
  • Resturi radiculare rămase după extracții vechi.
  • Nivelul osului în jurul celorlalți dinți, un indiciu important pentru evaluarea sănătății parodontale.

Radiografia panoramică oferă informații generale despre starea dinților și a structurilor osoase. Pentru planificarea tridimensională a inserării implantului, medicul poate recomanda CBCT-ul, care permite măsurători precise și evaluarea zonei în toate dimensiunile. Alegerea investigațiilor se face în funcție de particularitățile fiecărui caz. Nu este un semn de îngrijorare, ci un pas firesc de prudență.

Cum decurge evaluarea pentru implant dentar în Târgu Jiu, cu radiografie făcută în clinică

La clinica Hevadent din Târgu Jiu, planul de tratament este stabilit în urma consultației și a investigațiilor radiologice necesare, care pot fi realizate chiar în clinică. Astfel, pacientul nu trebuie să se deplaseze în altă locație pentru efectuarea imaginilor, iar medicul le poate analiza și explica în cadrul consultației unde este problema, dacă există.

Faptul că laboratorul de radiologie este chiar în clinică facilitează comunicarea dintre medic și pacient. În loc să primești doar o concluzie, poți vedea pe imagine zona în care urmează să fie inserat implantul și poți înțelege de ce este recomandată o anumită etapă de tratament. Investigațiile disponibile la Hevadent includ radiografia intraorală digitală (RVG), radiografia panoramică, teleradiografia și tomografia dentară (CBCT). Medicul recomandă investigațiile necesare în funcție de situația ta clinică , nu mai mult decât e nevoie.

Consultația în sine este simplă. Medicul te întreabă de când lipsește dintele, cum l-ai pierdut, dacă ai boli cronice, ce medicamente iei și dacă fumezi. Apoi examinează gingia, dinții vecini și mușcătura. După evaluarea clinică și analiza imaginilor, îți explică dacă implantul este o soluție potrivită și care sunt etapele tratamentului.

Situațiile în care medicul îți spune să mai aștepți

„Mai aștepți” nu înseamnă neapărat „nu se poate”. Uneori, înaintea inserării implantului, sunt necesare tratamente suplimentare sau o perioadă de vindecare, pentru a asigura condiții favorabile integrării și stabilității implantului pe termen lung. Iată cele mai frecvente motive de amânare:

Alveola nu s-a vindecat după extracție. După extracția unui dinte, osul trece printr-un proces de vindecare și remodelare. În anumite cazuri, implantul poate fi inserat imediat după extracție, iar în altele este necesară o perioadă de așteptare. Medicul stabilește momentul potrivit în funcție de starea osului, a țesuturilor din jur și de particularitățile fiecărui caz.

Există o infecție activă. Un abces la un dinte vecin sau o infecție în zona viitorului implant necesită evaluare și tratament corespunzător. În funcție de natura și extinderea infecției, medicul stabilește dacă implantul poate fi inserat sau dacă intervenția trebuie amânată. Uneori, aceste probleme nu provoacă simptome evidente și sunt descoperite în urma investigațiilor radiologice.

Osul este insuficient. Când osul s-a resorbit după pierderea unui dinte, poate fi nevoie de o adiție osoasă sau, la maxilarul superior, de o ridicare a podelei sinusului maxilar (sinus lift). Aceste intervenții pot necesita o perioadă suplimentară de vindecare, dar fac posibilă inserarea unui implant acolo unde altfel nu ar fi avut loc. În anumite cazuri, adiția osoasă și inserarea implantului pot fi realizate în aceeași intervenție.

Gingia și osul din jurul celorlalți dinți sunt afectate. Parodontita activă trebuie tratată și stabilizată înaintea inserării implanturilor, deoarece crește riscul apariției complicațiilor. Din acest motiv, în cazul reabilitărilor orale complexe, evaluarea parodontală și tratamentele necesare fac parte din pregătirea pacientului pentru implantologie. La Hevadent, tratamentul parodontal poate preceda inserarea implanturilor atunci când situația clinică o impune.

Starea generală de sănătate necesită precauții suplimentare. Diabetul necontrolat, anumite tratamente pentru afecțiuni osoase, fumatul sau antecedentele de radioterapie în zona capului și gâtului pot influența vindecarea și riscul de complicații. În aceste situații, medicul evaluează riscurile și, atunci când este necesar, colaborează cu medicul curant pentru stabilirea unui plan de tratament potrivit.

Candidatul ideal pentru implant dentar: cine poate merge direct mai departe

Nu există un „pacient perfect”, dar există câteva tipologii pentru care evaluarea se încheie de obicei cu un plan simplu și fără intervenții pregătitoare suplimentare::

  • Un pacient care a pierdut recent un dinte în urma unei fracturi sau a unei carii profunde și care prezintă condiții osoase și gingivale favorabile inserării implantului.
  • Un pacient căruia îi lipsesc unul sau doi dinți de câțiva ani, dar care are suficient os pentru inserarea implanturilor și gingii sănătoase
  • Un pacient purtător de proteză mobilă care își dorește o soluție fixă și pentru care evaluarea clinică și radiologică arată că tratamentul cu implanturi este posibil.
  • Un pacient cu punte veche care a cedat și care preferă să înlocuiască dinții lipsă fără a mai șlefui dinții vecini sănătoși.
  • Un pacient care dorește să înlocuiască o punte dentară veche cu o lucrare susținută de implanturi sau care are nevoie de implanturi suplimentare pentru o reabilitare orală.

Ce au în comun acești pacienți? Condiții locale favorabile, o stare generală de sănătate care permite intervenția și disponibilitatea de a respecta recomandările medicului. Succesul pe termen lung depinde nu doar de inserarea implantului, ci și de igiena orală, controalele periodice și întreținerea corespunzătoare a lucrării protetice. Mulți dintre pacienții clinicii fac asta de peste 15 ani.

Ce să întrebi la consultație ca să pleci lămurit

Consultația este momentul în care poți afla toate informațiile de care ai nevoie pentru a lua o decizie. Nu ezita să întrebi dacă există lucruri pe care nu le înțelegi. Un pacient informat poate participa mai bine la alegerea și desfășurarea tratamentului.

Câteva întrebări utile:

  • Ce se observă pe radiografie și cum influențează planul de tratament?
  • Am nevoie de adiție osoasă sau de altă intervenție pregătitoare? Cât durează vindecarea?
  • Sunt necesare tratamente ale dinților vecini sau ale gingiei înainte de inserarea implantului?
  • Cât timp trece de la inserarea implantului până la aplicarea coroanei definitive și care sunt etapele intermediare?
  • Ce trebuie să fac acasă între etapele tratamentului?

Un aspect important al etapei finale este realizarea coroanei dentare care va fi fixată pe implant. Aceasta este realizată într-un laborator de tehnică dentară, pe baza planului protetic stabilit de medic. Când laboratorul este chiar în clinică, cu scanare 3D, imprimare 3D și frezare CAD/CAM, timpul de așteptare pentru lucrarea protetică scade, iar eventualele ajustări se fac pe loc, fără drumuri suplimentare.

Radiografia digitală este periculoasă?

Radiografiile dentare digitale utilizează doze reduse de radiații. Medicul recomandă doar investigațiile justificate, respectând principiile de protecție radiologică.

Dacă mi s-a spus să aștept, cât durează de obicei?

Depinde de motivul amânării. După o extracție, implantul poate fi inserat imediat sau după o perioadă de vindecare de câteva luni. După o adiție osoasă sau un sinus lift, perioada de vindecare poate dura mai multe luni, în funcție de complexitatea intervenției. Medicul stabilește momentul potrivit pe baza evaluării clinice și imagistice.

Pot pune implant dacă am parodontită?

Da, în anumite condiții. Parodontita trebuie tratată și stabilizată înainte de inserarea implanturilor. Pacienții cu antecedente de parodontită prezintă un risc mai mare de complicații periimplantare și au nevoie de o monitorizare atentă și de controale periodice.

Din ce sunt făcute implanturile?

Implanturile dentare sunt realizate din titan sau zirconiu, materiale biocompatibile care permit integrarea implantului în os. Alegerea sistemului și a dimensiunilor implantului se face în funcție de particularitățile anatomice și de planul de tratament.

Dacă te gândești de mult la un implant dentar în Târgu Jiu, dar nu știi dacă este soluția potrivită pentru tine, primul pas este o consultație de specialitate. În urma evaluării clinice și a investigațiilor radiologice necesare, medicul îți poate explica opțiunile de tratament, etapele și durata estimată a acestora.

Nu te angajezi la nimic. În urma consultației, vei avea un plan de tratament clar: fie poți începe, fie vei afla ce etape pregătitoare sunt necesare și care este durata estimată a tratamentului.

Programează o evaluare și discută deschis cu medicul despre orice te frământă.

Nume: HEVADENT

Adresa: Strada Victoriei 170, 210234 Târgu Jiu

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Telefon: 0374 003 220

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