Antena Căutare
Home News Social (P) Coș cadou de Crăciun: 5 categorii obligatorii și 6 greșeli care se văd

(P) Coș cadou de Crăciun: 5 categorii obligatorii și 6 greșeli care se văd

Un coș cadou de Crăciun reușit are cinci tipuri de produse: o băutură, un cozonac sau un panettone, ciocolată, biscuiți și ceva sărat. Restul e bonus.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 02 Noiembrie 2026, 12:57 | Actualizat Luni, 02 Noiembrie 2026, 13:01
(P) Coș cadou de Crăciun: 5 categorii obligatorii și 6 greșeli care se văd | giftidea.ro
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Numărul de produse contează mai puțin decât pare, iar o singură lipsă, de obicei cozonacul, se observă de cum deschizi cutia. Iată cum arată scheletul unui coș bun, cum îl echilibrezi și ce greșeli îl strică.

Pe scurt:

  • Cinci categorii de bază: băutură, panificație festivă, ciocolată, biscuiți, sărat.
  • Un produs sărat la două-trei produse dulci și nicio dublură în același coș.
  • Calitatea produselor face diferența, nu numărul lor.

Care sunt cele 5 categorii dintr-un coș de Crăciun?

Articolul continuă după reclamă

Echipele care compun coșuri cadou pe bandă rulantă lucrează după același schelet. Ghidul de compoziție publicat de Gift Idea îl descrie în cinci pași, iar fiecare categorie are un rol clar.

Categorie Exemple Rolul în coș
Băutură vin, spumant, prosecco, whisky elementul central, primul lucru pe care îl vezi
Panificație festivă cozonac, panettone, chec semnul clar că e Crăciun
Ciocolată tabletă, praline, figurine produsul de brand, recunoscut imediat
Biscuiți sau patiserie fursecuri, turtă dulce, prăjitură cu miere completează partea dulce
Sărat alune, fistic, grisine, covrigei, crackers taie dulceața și echilibrează gustul

Peste aceste cinci se pot adăuga cafea, ceai, delicatese sau produse de sezon: bastonașe de zahăr, figurine de ciocolată, decorațiuni comestibile.

Dacă răsfoiești orice catalog de coș cadou de Crăciun, vei recunoaște scheletul peste tot. Delizia, de exemplu, o cutie de 66,99 lei fără TVA (preț pentru firme), le bifează pe toate: două vinuri, cozonac cu nucă, o tabletă și praline, o prăjitură cu miere și covrigei.

Cum echilibrezi dulcele cu săratul?

Trei reguli simple fac diferența între un coș care se golește în două seri și unul care rămâne pe jumătate în dulap.

1. Cel puțin o băutură. Excepția sunt coșurile fără alcool, unde locul sticlei îl iau pralinele, o cafea mai bună sau un suc natural.

2. Un produs sărat la două-trei dulci. Fără el, după a treia bucată de ciocolată nimeni nu mai are chef de nimic.

3. Nicio repetiție. Două tablete de ciocolată în același coș arată a umplutură. O tabletă și o cutie de praline arată a selecție.

Mai există o regulă, mai greu de măsurat: nu pui în coș nimic din ce n-ai mânca tu. Pare evident, dar e testul care elimină cele mai multe produse de umplutură.

Ce nu are ce căuta într-un coș de Crăciun

Unele produse arată bine în poză și rău după o săptămână.

  • Brânzeturile și delicatesele perisabile. Un coș stă adesea zile întregi într-un birou sau într-o cameră caldă până e deschis.
  • Cozonacul artizanal. E delicios, dar ține în jur de 7 zile. Un coș primit pe 5 decembrie și deschis pe 24 ar avea cozonacul expirat de aproape două săptămâni. Cozonacul marilor producători români rezistă 90–120 de zile, de aceea e cel folosit în coșuri.
  • Produsele cu termen scurt sau în lichidare. Data de valabilitate se verifică pe fiecare ambalaj, nu doar pe cel mai vizibil.

6 greșeli care se văd imediat

1. Lipsește cozonacul sau panettone-ul. E prima absență remarcată. Un coș de Crăciun fără panificație festivă pare un coș oarecare.

2. Ai judecat după numărul de produse. Douăsprezece produse medii pot costa cât șapte superioare. Destinatarul ține minte gustul, nu numărătoarea.

3. Ai pus doar dulciuri. Fără nimic sărat, coșul obosește repede.

4. Ai dublat o categorie. Două sticle de același fel sau două tablete identice transmit că s-a umplut un spațiu gol.

5. Ambalajul e umflat, conținutul subțire. La un coș din răchită sau textil, umplutura, celofanul, panglicile și cutia de transport pot ajunge, potrivit Gift Idea, la 15% din valoarea pachetului. Sub un anumit buget, o cutie de carton lasă mai mulți bani pentru produse.

6. Ai ales „raport calitate/preț”, dar te-ai uitat doar la preț. Diferența se simte la prima bucată de ciocolată.

Concluzia practică din ghidurile de compoziție: un coș atent gândit de 60 de lei poate fi mai apreciat decât unul neglijent de 200 de lei.

Coș sau cutie: ce schimbă ambalajul?

Cutia de carton e mai ieftină, se transportă ușor și se reciclează. Se potrivește bugetelor mici și cadourilor date multor oameni deodată. Coșul din răchită, lemn, ratan sau textil costă mai mult, dar rămâne în casa destinatarului și poate fi refolosit pentru depozitare.

Un coș are în medie 3–4 kilograme. Dacă îl duci pe jos sau îl trimiți prin curier, cutia e varianta practică.

Și pentru copii?

Coșul copiilor are reguli proprii: fără alcool, mai multe produse mici, ambalate individual, culori vesele. Nu adaptezi un coș pentru adulți, îl compui de la zero. Printre pachete cadou pentru copii, Magic Kid, de 38,99 lei fără TVA (preț pentru firme), pune într-o cutie mică un suc, Kinder Surprise, Kinder Bueno, o napolitană Milka, o prăjitură și jeleuri. Același principiu al varietății, cu alte produse.

Întrebări frecvente

Câte produse trebuie să aibă un coș cadou de Crăciun?

De la 5 la peste 10, după buget și ambalaj. Mai important decât numărul e ca toate cele cinci categorii să fie acoperite.

Pot pune brânzeturi într-un coș de Crăciun?

Mai bine nu, dacă trec câteva zile până la deschidere. Brânzeturile cer frig, iar un coș stă de obicei la temperatura camerei.

Ce pun într-un coș fără alcool?

Praline sau trufe în locul sticlei, o cafea de calitate, biscuiți fini și, dacă vrei o sticlă, un suc natural. Restul scheletului rămâne la fel.

Despre Gift Idea

Exemplele din acest articol vin din catalogul de Crăciun 2026 pregătit de brandul Gift Idea, operat de Inside Division SRL. Din 2012, compania compune coșuri și pachete cadou pentru companii și le trimite cu transport gratuit în toată țara.

(P) Ce vede medicul pe radiografia digitală înainte să decidă dacă poți face implant dentar. Când trebuie să mai aștepți... Cât a ajuns să coste un mic cu cartofi prăjiți la Bran. Prețul care a stârnit reacții pe internet | VIDEO...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: „E omul potrivit să facă asta” Celebrul miliardar mizează pe Ion Ţiriac că va îndeplini visul uriaş al românilor: &#8222;E omul potrivit să facă asta&#8221;
Observatornews.ro Locul din România care a cucerit o jurnalistă americană, dincolo de clişeele turistice. Ce a descoperit Locul din România care a cucerit o jurnalistă americană, dincolo de clişeele turistice. Ce a descoperit
Antena 3 O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice" O familie de români conduce de generații o cofetărie în New York: "Bunicul și tata au deschis în 1982. Ținem rețetele super autentice"
SpyNews Gabriella Barbu de la Insula Iubirii s-a sărutat pe buze cu un bărbat! I-a povestit și Prințului Marco despre el, chiar în emisiune Gabriella Barbu de la Insula Iubirii s-a sărutat pe buze cu un bărbat! I-a povestit și Prințului Marco despre el, chiar în emisiune
Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca, Serghei & Florin, despre aventurile concurenților pe Drumul Mătăsii. Vezi Cu gura plină în Asia Express în AntenaPLAY!
Citește și
Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026: 1,97 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,67 milioane de lei la Noroc în joc
Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026: 1,97 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,67 milioane de lei la Noroc în...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cum să cureți salteaua cu bicarbonat de sodiu. Trucul simplu care ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute
Cum să cureți salteaua cu bicarbonat de sodiu. Trucul simplu care ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi
Românul celebru și-a scos conacul la vânzare! Cât cere pentru vila din Sinaia cu 6 camere și 7 băi AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței
Mama lui Valerie Lungu a luat o decizie neașteptată! Victoria Lungu a anunțat că vinde hainele influenceriței Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de la Baia de Fier din 2027
„E mai valoros ca aurul pentru industria de apărare”. Daniel Zamfir vrea să înceapă exploatarea grafitului de... Antena3.ro
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... useit
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD!
Sondajul care dă bătăi de cap marilor partide! AUR este lider, dar PNL şi USR la un loc nu au cât PSD! BZI
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles
Ultima zi a lui Kovesi la șefia Parchetului European. „Zeița anticorupție” e supărată pe Bruxelles Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns
Ciupercă rară, care pare că se hrăneşte cu radiaţii, descoperită în zona interzisă din Cernobîl. Riscul ascuns Observator
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin?
Arată ca un simplu coș în zona intimă, dar poate fi o problemă serioasă. Ce este chistul Bartholin? MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă
Rețete de mâncăruri bogate în fibre pentru o digestie sănătoasă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x