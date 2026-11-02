Un coș cadou de Crăciun reușit are cinci tipuri de produse: o băutură, un cozonac sau un panettone, ciocolată, biscuiți și ceva sărat. Restul e bonus.

(P) Coș cadou de Crăciun: 5 categorii obligatorii și 6 greșeli care se văd | giftidea.ro

Numărul de produse contează mai puțin decât pare, iar o singură lipsă, de obicei cozonacul, se observă de cum deschizi cutia. Iată cum arată scheletul unui coș bun, cum îl echilibrezi și ce greșeli îl strică.

Pe scurt:

Cinci categorii de bază: băutură, panificație festivă, ciocolată, biscuiți, sărat.

Un produs sărat la două-trei produse dulci și nicio dublură în același coș.

Calitatea produselor face diferența, nu numărul lor.

Care sunt cele 5 categorii dintr-un coș de Crăciun?

Articolul continuă după reclamă

Echipele care compun coșuri cadou pe bandă rulantă lucrează după același schelet. Ghidul de compoziție publicat de Gift Idea îl descrie în cinci pași, iar fiecare categorie are un rol clar.

Categorie Exemple Rolul în coș Băutură vin, spumant, prosecco, whisky elementul central, primul lucru pe care îl vezi Panificație festivă cozonac, panettone, chec semnul clar că e Crăciun Ciocolată tabletă, praline, figurine produsul de brand, recunoscut imediat Biscuiți sau patiserie fursecuri, turtă dulce, prăjitură cu miere completează partea dulce Sărat alune, fistic, grisine, covrigei, crackers taie dulceața și echilibrează gustul

Peste aceste cinci se pot adăuga cafea, ceai, delicatese sau produse de sezon: bastonașe de zahăr, figurine de ciocolată, decorațiuni comestibile.

Dacă răsfoiești orice catalog de coș cadou de Crăciun, vei recunoaște scheletul peste tot. Delizia, de exemplu, o cutie de 66,99 lei fără TVA (preț pentru firme), le bifează pe toate: două vinuri, cozonac cu nucă, o tabletă și praline, o prăjitură cu miere și covrigei.

Cum echilibrezi dulcele cu săratul?

Trei reguli simple fac diferența între un coș care se golește în două seri și unul care rămâne pe jumătate în dulap.

1. Cel puțin o băutură. Excepția sunt coșurile fără alcool, unde locul sticlei îl iau pralinele, o cafea mai bună sau un suc natural.

2. Un produs sărat la două-trei dulci. Fără el, după a treia bucată de ciocolată nimeni nu mai are chef de nimic.

3. Nicio repetiție. Două tablete de ciocolată în același coș arată a umplutură. O tabletă și o cutie de praline arată a selecție.

Mai există o regulă, mai greu de măsurat: nu pui în coș nimic din ce n-ai mânca tu. Pare evident, dar e testul care elimină cele mai multe produse de umplutură.

Ce nu are ce căuta într-un coș de Crăciun

Unele produse arată bine în poză și rău după o săptămână.

Brânzeturile și delicatesele perisabile. Un coș stă adesea zile întregi într-un birou sau într-o cameră caldă până e deschis.

Un coș stă adesea zile întregi într-un birou sau într-o cameră caldă până e deschis. Cozonacul artizanal. E delicios, dar ține în jur de 7 zile. Un coș primit pe 5 decembrie și deschis pe 24 ar avea cozonacul expirat de aproape două săptămâni. Cozonacul marilor producători români rezistă 90–120 de zile, de aceea e cel folosit în coșuri.

E delicios, dar ține în jur de 7 zile. Un coș primit pe 5 decembrie și deschis pe 24 ar avea cozonacul expirat de aproape două săptămâni. Cozonacul marilor producători români rezistă 90–120 de zile, de aceea e cel folosit în coșuri. Produsele cu termen scurt sau în lichidare. Data de valabilitate se verifică pe fiecare ambalaj, nu doar pe cel mai vizibil.

6 greșeli care se văd imediat

1. Lipsește cozonacul sau panettone-ul. E prima absență remarcată. Un coș de Crăciun fără panificație festivă pare un coș oarecare.

2. Ai judecat după numărul de produse. Douăsprezece produse medii pot costa cât șapte superioare. Destinatarul ține minte gustul, nu numărătoarea.

3. Ai pus doar dulciuri. Fără nimic sărat, coșul obosește repede.

4. Ai dublat o categorie. Două sticle de același fel sau două tablete identice transmit că s-a umplut un spațiu gol.

5. Ambalajul e umflat, conținutul subțire. La un coș din răchită sau textil, umplutura, celofanul, panglicile și cutia de transport pot ajunge, potrivit Gift Idea, la 15% din valoarea pachetului. Sub un anumit buget, o cutie de carton lasă mai mulți bani pentru produse.

6. Ai ales „raport calitate/preț”, dar te-ai uitat doar la preț. Diferența se simte la prima bucată de ciocolată.

Concluzia practică din ghidurile de compoziție: un coș atent gândit de 60 de lei poate fi mai apreciat decât unul neglijent de 200 de lei.

Coș sau cutie: ce schimbă ambalajul?

Cutia de carton e mai ieftină, se transportă ușor și se reciclează. Se potrivește bugetelor mici și cadourilor date multor oameni deodată. Coșul din răchită, lemn, ratan sau textil costă mai mult, dar rămâne în casa destinatarului și poate fi refolosit pentru depozitare.

Un coș are în medie 3–4 kilograme. Dacă îl duci pe jos sau îl trimiți prin curier, cutia e varianta practică.

Și pentru copii?

Coșul copiilor are reguli proprii: fără alcool, mai multe produse mici, ambalate individual, culori vesele. Nu adaptezi un coș pentru adulți, îl compui de la zero. Printre pachete cadou pentru copii, Magic Kid, de 38,99 lei fără TVA (preț pentru firme), pune într-o cutie mică un suc, Kinder Surprise, Kinder Bueno, o napolitană Milka, o prăjitură și jeleuri. Același principiu al varietății, cu alte produse.

Întrebări frecvente

Câte produse trebuie să aibă un coș cadou de Crăciun?

De la 5 la peste 10, după buget și ambalaj. Mai important decât numărul e ca toate cele cinci categorii să fie acoperite.

Pot pune brânzeturi într-un coș de Crăciun?

Mai bine nu, dacă trec câteva zile până la deschidere. Brânzeturile cer frig, iar un coș stă de obicei la temperatura camerei.

Ce pun într-un coș fără alcool?

Praline sau trufe în locul sticlei, o cafea de calitate, biscuiți fini și, dacă vrei o sticlă, un suc natural. Restul scheletului rămâne la fel.

Despre Gift Idea

Exemplele din acest articol vin din catalogul de Crăciun 2026 pregătit de brandul Gift Idea, operat de Inside Division SRL. Din 2012, compania compune coșuri și pachete cadou pentru companii și le trimite cu transport gratuit în toată țara.