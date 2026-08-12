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Cum pot unii oameni să supraviețuiască dormind doar 4 ore pe zi. Experții au dezvăluit secretul ascuns în ADN

Experții au analizat cum pot unii oameni să supraviețuiască dormind doar 4 ore pe zi sau chiar mai puțin.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 12 August 2026, 14:52 | Actualizat Miercuri, 12 August 2026, 14:54
Unele persoane pot supraviețui cu doar câteva ore de somn | Shutterstock
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Pentru o stare de sănătate optimă, cei mai mulți oameni au nevoie de aproximativ 8 ore de somn.

Însă există persoane care funcționează fără probleme cu mai puțin somn și se pare că secretul e ascuns în ADN, scrie Genetic Lifehacks.

Deși dorm mai puțin de jumătate din perioada recomandată, nu resimt efectele negative ale lipsei somnului.

Experții au investigat ce procese s-ar putea afla la baza acestui fenomen.

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Cum pot unii oameni să supraviețuiască dormind doar 4 ore pe zi

Potrivit celor mai recente date, o mutație genetică a genei DEC2 ajută unele persoane să fie perfect sănătoase și funcționale cu aproximativ 1.5 ore mai puțin de somn în fiecare noapte.

Asta înseamnă că persoanele care au această mutație dorm, în medie, 6 ore pe noapte. Unele dintre ele pot dormi chiar și 4 ore. Partea importantă e că aceste persoane nu resimt efecte negative legate de acest obicei.

Într-un an, această diferență înseamnă aproape 550 de ore în plus, care nu sunt dedicate somnului.

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Un alt nume pentru DEC2 e BHLHE41. Aceasta codifică o proteină care influențează genele implicate în somn, ritmul circadian și răspunsul imunitar.

DEC2 (BHLHE41) influențează nivelurile de orexină, care determină în mod direct starea de veghe. Orexinele sunt hormoni neuropeptidici care se leagă de receptori din regiunea hipotalamusului din creier și induc starea de veghe.

Ele sunt, de asemenea, implicate în apetit și sistemul de recompensă. Problemele sistemului orexinic sunt asociate cu narcolepsia și anorexia.

DEC2 e un represor transcripțional al orexinei. Ceea ce înseamnă că blochează anumite regiuni ale ADN-ului genei și împiedică transcrierea acesteia și transformarea informației genetice într-o proteină.

Mai exact, nivelurile de DEC2 cresc în orele de seară și se leagă de MyoD1, o genă care activează producția de orexină. Nivelurile de DEC2 scad dimineața. Ceea ce permite creșterea nivelurilor de MyoD1 și, astfel, stimulează producția de orexină.

Mutația DEC2 asociată cu „somnul scurt” afectează capacitatea acesteia de a se lega de MyoD1.

Mutația DEC2 e rară

Dincolo de gene, și ritmul circadian are un rol important. Acesta e ceasul intern de aproximativ 24 de ore care controlează funcționarea multor procese din organism.

Pe lângă faptul că influențează nevoia de somn pe timpul nopții, ceasul circadian central controlează momentul în care sistemul imunitar e cel mai activ, modul în care sunt eliberați hormonii pe parcursul zilei și temperatura corporală.

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Cercetările actuale arată că BHLHE41 (DEC2) e importantă pentru răspunsul imunitar și prevenirea cancerului. Studiile efectuate pe celule arată că nivelurile crescute de DEC2 pot inhiba proliferarea celulelor canceroase, în timp ce scăderea nivelurilor de DEC2 e asociată cu o creștere mai accentuată a anumitor tipuri de cancer.

Mutația DEC2 e întâlnită la aproximativ 0.1% din populație. Ceea ce înseamnă că aproximativ 1 din 1.000 de persoane nu are nevoie să doarmă la fel de mult ca majoritatea oamenilor.

Pe măsură ce cercetătorii încearcă să înțeleagă ce determină durata somnului, au fost identificate și alte mutații genetice asociate cu somn mai redus.

O altă mutație și mai rară a genei DEC2 a fost descoperită recent de cercetători. Aceasta este cunoscută sub denumirea Tyr362His.

Cercetătorii au identificat recent și o mutație rară a genei ARDB1, care pare, de asemenea, să determine în mod natural un necesar mai redus de somn.

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