(P) LEPAS oferă garanție de 7 ani / 150.000 km pe piața din România

Pentru un brand aflat la început de drum pe piața din România, încrederea clienților nu se construiește doar prin design și tehnologie, ci și prin garanțiile pe care le oferă.

LEPAS vine pe piața românească cu o garanție de 7 ani sau 150.000 de kilometri, una dintre cele mai extinse oferte disponibile în prezent în segmentul premium.

O garanție gândită pentru liniștea proprietarului

Garanția extinsă LEPAS acoperă principalele componente ale automobilului și vine ca o completare firească a poziționării premium a brandului: nu este suficient ca un automobil să impresioneze în showroom, el trebuie să ofere încredere pe termen lung.

O garanție extinsă de 7 ani este un argument important în segmentul SUV-urilor premium, unde încrederea pe termen lung cântărește la fel de mult ca performanța la lansare – mai ales pentru un brand nou pe piața din România.

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„Atunci când aduci un brand auto nou în România, nu este suficient să ai o mașină foarte bună. Trebuie să poți răspunde clientului și după ce a plecat din showroom”, transmite echipa LEPAS România, reluând principiul care a stat la baza întregii infrastructuri de after-sales construite pentru brand.

O infrastructură pregătită să susțină garanția

Garanția de 7 ani este susținută de infrastructura logistică a MATEROM, importatorul exclusiv LEPAS în România, companie cu peste 33 de ani de experiență în distribuția de piese auto. Rețeaua de dealeri și partenerii de service autorizați LEPAS asigură acoperirea garanției la nivel național, pe măsură ce showroomurile brandului se deschid în noi orașe.

Pentru clienți, garanția extinsă înseamnă predictibilitate: costuri de întreținere planificate, acces facil la piese originale și un standard unitar de service, indiferent de orașul în care aleg să își achiziționeze automobilul.

Parte dintr-o experiență completă

Garanția de 7 ani/150.000 km se adaugă celorlalte elemente ale ecosistemului LEPAS pregătit pentru piața din România – disponibilitatea pieselor de schimb, rețeaua de service și suportul post-vânzare – toate construite pentru a susține experiența clientului pe toată durata de viață a automobilului, nu doar în ziua achiziției.

„Cumperi liniștit. Conduci liniștit.” rămâne principiul din spatele întregii strategii de after-sales LEPAS în România.

Detalii despre garanția LEPAS și rețeaua de service pe www.lepas.ro.

Despre LEPAS

LEPAS este brandul premium al grupului Chery, creat pentru clienții care apreciază designul sofisticat, tehnologia și experiențele premium. În România, LEPAS este adus de MATEROM, importatorul exclusiv al brandului pe piața locală.

LEPAS. Drive Your Elegance.