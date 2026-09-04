Un cont online bun nu înseamnă doar o aplicație modernă și deschidere rapidă. Pentru un angajat cu venit stabil, care vrea să economisească fără riscuri inutile, contează întregul sistem: comisionul lunar, costurile transferurilor și retragerilor, accesul la economii și cât de ușor poți verifica dobânzile și condițiile contractuale.

(P) Top bănci din România cu cele mai multe avantaje și beneficii pentru conturi online | gemini

BCR, BRD, ING, Banca Transilvania, Raiffeisen, CEC Bank și UniCredit permit administrarea digitală a contului curent și oferă produse de economisire. Diferențele apar la condițiile pentru 0 lei administrare, funcțiile aplicației și opțiunile pentru conturi de economii sau depozite.

BCR poate fi o variantă potrivită pentru cine vrea să combine contul curent, economisirea și depozitele în George. BRD poate avea sens pentru cine preferă YOU BRD și un cont de economii fără comision, iar celelalte bănci pot fi mai potrivite în funcție de dobândă, accesul la numerar sau ofertele disponibile la momentul deschiderii.

Cum alegi un cont online dacă vrei și să economisești

Înainte să compari băncile, stabilește ce vrei să faci cu banii:

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să primești salariul și să faci plățile curente;

să construiești un fond de urgență accesibil oricând;

să economisești lunar o sumă fixă;

să blochezi o sumă pentru șase sau 12 luni;

să gestionezi contul curent și economiile din aceeași aplicație;

să reduci cât mai mult comisioanele recurente.

Pentru plățile de zi cu zi ai nevoie de un cont curent. Pentru fondul de urgență este mai potrivit, de regulă, un cont de economii. Pentru o sumă de care știi că nu vei avea nevoie într-o perioadă stabilită, poți analiza un depozit la termen.

Ce e important să ții minte

1.Contul curent este destinat încasărilor, plăților, cardului și operațiunilor zilnice.

2.Contul de economii oferă acces mai flexibil la bani și o dobândă variabilă.

3.Depozitul la termen are o scadență stabilită și, de regulă, o dobândă fixă pe perioada aleasă.

4.Administrarea 0 lei poate depinde de încasarea lunară a unei sume minime sau de efectuarea unor tranzacții.

5.Dobânda afișată nu este egală cu venitul net, deoarece trebuie luate în calcul impozitul și eventualele comisioane.

6.Pentru un fond de urgență, accesul rapid la bani este mai important decât obținerea dobânzii maxime.

7.Pentru un obiectiv la 12 luni, un depozit poate fi mai potrivit dacă nu ai nevoie de bani înainte de scadență.

8.BCR, BRD și celelalte bănci analizate permit administrarea digitală a economiilor, dar produsele, dobânzile și condițiile diferă.

Cont online, cont de economii sau depozit la termen?

Produs Pentru ce îl folosești Acces la bani Tipul dobânzii Principalul aspect de verificat Cont curent online Salariu, facturi, plăți, transferuri și card Permanent De regulă, fără dobândă relevantă Comisionul de administrare și costurile operațiunilor Cont de economii Fond de urgență și economii depuse treptat De regulă, oricând Variabilă Dobânda, comisionul și soldul minim Depozit la termen Sumă păstrată pentru o perioadă stabilită Limitat până la scadență Fixă pe perioada depozitului Ce dobândă primești dacă retragi anticipat

Un cont online este un cont curent pe care îl poți deschide și administra de la distanță, printr-o aplicație bancară. Procesul poate include identificarea video și semnarea electronică.

Un cont de economii îți permite să depui și să retragi bani fără să stabilești de la început o scadență. Dobânda poate fi modificată de bancă în condițiile produsului.

Un depozit la termen presupune păstrarea unei sume pentru o perioadă determinată, cum ar fi trei, șase sau 12 luni. Dacă retragi înainte de termen, poți pierde dobânda contractuală și primi doar dobânda la vedere, în funcție de regulile băncii. De exemplu, BCR precizează că pentru depozitele obișnuite pe 3-12 luni lichidate înainte de scadență se aplică dobânda la vedere.

Top bănci pentru cont online și economisire integrată

Comparația de mai jos nu este un clasament absolut. Arată ce poate conta pentru cine vrea să gestioneze în aceeași relație bancară atât plățile curente, cât și economiile.

Bancă Cont deschis online Condiția principală pentru administrare 0 lei Economisire în aplicație Punct relevant BCR Da, prin George Pentru George Standard: încasare lunară de minimum 2.000 lei MaxiCont și depozite în George Ecossistem comun pentru cont, economii, depozite și beneficii (https://www.bcr.ro) BRD Da, prin YOU BRD Depinde de pachetul de cont ales YOU Save și depozite direct în YOU BRD YOU Save are deschidere și administrare fără comision (https://www.brd.ro) ING Da, prin Home'Bank Depinde de pachet și de condițiile aferente ING Economii și depozite în Home'Bank Cont de economii cu acces permanent la bani (https://www.ing.ro) Banca Transilvania Da, prin BT Pay Depinde de abonamentul ales Cont de economii, depozite și Round Up în BT Pay Mai multe metode de economisire reunite în aplicație (https://www.bancatransilvania.ro) Raiffeisen Da, prin Smart Mobile Încasare lunară și minimum o plată, conform pachetului Super Acces Plus și depozite în Smart Mobile Transferuri automate către economii și depozite cu maturități diferite (https://www.raiffeisen.ro) CEC Bank Da, pentru pachetele eligibile Depinde de pachet și de condițiile acestuia Cont de economii și depozite Prezență extinsă în sucursale și depozite online (https://www.cec.ro) UniCredit Da, prin Mobile Banking Depinde de oferta de cont și condițiile aplicabile Conturi de economii și depozite în Mobile Banking Depozite în lei, euro și dolari, constituite digital (https://www.unicredit.ro)

Pentru George Standard, BCR publică administrare 0 lei dacă încasezi lunar cel puțin 2.000 de lei; în lipsa îndeplinirii condiției se aplică un comision lunar. Pragurile sunt mai mari pentru variantele Gold și Platinum. BCR publică separat documentele de informare privind comisioanele și tarifele aplicabile.

BRD permite deschiderea unui cont curent, a unui cont de economii sau a unui depozit direct în YOU BRD. Contul YOU Save este prezentat cu deschidere și administrare fără comision și o dobândă de 2,5% pe an la data verificării.

ING Economii oferă acces permanent la bani fără pierderea dobânzii acumulate, iar transferurile dintre contul curent și cel de economii se fac din Home’Bank. La data verificării, pagina oficială comunica o dobândă de 2% pe an și depozite la termen în lei inclusiv pe 12 luni.

În BT Pay, clienții pot folosi un cont de economii, depozite la termen și funcția Round Up. Pentru depozitele în lei, BT publica la data verificării o dobândă de 5,25% pe 12 luni, cu plata dobânzii la scadență.

Raiffeisen oferă contul de economii Super Acces Plus, cu acces la bani din Smart Mobile și posibilitatea setării unor transferuri automate. Depozitele în lei pot fi constituite pe mai multe maturități; la data verificării, pagina oficială afișa 5,20% pe an pentru depozitul standard pe 12 luni și 5,50% pentru varianta cu bonus, în condițiile produsului.

CEC Bank publică produse de economisire și depozite constituite online. Pentru depozitele în lei pe 12 luni, dobânda publicată la data verificării era de până la 5,25% pe an.

UniCredit permite deschiderea contului curent online, iar depozitele pot fi constituite din Mobile Banking. La data verificării, banca afișa pentru depozitele în lei constituite digital dobânzi de 5% pe trei luni, 5,30% pe șase luni și 5,50% pe 12 luni.

De reținut: 0 lei administrare poate fi condiționat de o încasare lunară, de efectuarea unei plăți sau de alegerea unui anumit pachet. Verifică documentul de informare privind comisioanele, nu doar pagina de prezentare.

Cum calculezi câștigul real din economii

Dobânda anuală publicată de bancă nu reprezintă suma netă pe care o vei păstra. Pentru o comparație corectă, trebuie să scazi impozitul aplicat dobânzii și eventualele costuri ale contului sau pachetului necesar.

Poți folosi această logică:

Câștig net estimat = dobândă brută – impozit – comisioane asociate

De exemplu, pentru o sumă de 50.000 de lei plasată la o dobândă de 5% pe an, dobânda brută ar fi de aproximativ 2.500 de lei pentru un an complet. După reținerea impozitului de 10% asupra dobânzii, ar rămâne aproximativ 2.250 de lei, înainte de eventualele comisioane. BRD include în calculatorul său de economisire referința la impozitul pe venit de 10%, iar BCR explică aceeași reținere în materialele despre depozite.

Comparația trebuie făcută pentru aceeași sumă, aceeași monedă și aceeași perioadă. O dobândă promoțională pe cinci luni nu poate fi comparată direct cu o dobândă standard pe 12 luni fără să ajustezi perioada.

Nu uita că dobânda afișată nu este egală cu venitul net. Impozitul, durata reală și comisioanele pot modifica rezultatul.

BCR în comparație cu BRD pentru cont online și economii

BCR și BRD permit gestionarea digitală a contului curent și a produselor de economisire, dar structura ofertelor este diferită.

Criteriu BCR BRD Aplicație George YOU BRD Deschidere online Cont George deschis 100% online Conturi și produse de economisire deschise în YOU BRD Administrarea contului curent 0 lei pentru George Standard la încasări de minimum 2.000 lei; altfel se aplică un comision Depinde de pachetul ales și de tariful aplicabil Cont de economii MaxiCont, cu dobândă variabilă YOU Save, fără comision de deschidere și administrare Depozit digital Se poate constitui în George Se poate constitui în YOU BRD Exemplu de ofertă actuală Depozit promo pe 5 luni, până la 6,20% în anumite condiții Depozit pe 365 de zile, 5,20% pe an prin YOU BRD Documente de comisioane Secțiune dedicată cu documente PDF (www.bcr.ro) Ghid de tarife și comisioane disponibil online (www.brd.ro)

BRD are avantajul unui cont YOU Save fără comision de deschidere și administrare, în timp ce pentru George Standard administrarea 0 lei depinde de încasarea a minimum 2.000 de lei lunar. BCR se diferențiază prin gestionarea contului curent, MaxiCont, depozitelor și beneficiilor în aceeași aplicație George.

BCR poate fi potrivită dacă îți încasezi salariul în cont, îndeplinești pragul pentru administrare 0 lei și vrei să gestionezi contul curent, economiile și depozitele în George. La data verificării, BCR avea o campanie pentru un depozit pe cinci luni cu dobândă de până la 6,20% pe an în lei, pentru sume noi și clienți care îndeplineau condițiile campaniei. Oferta era activă până la 11 august 2026.

BRD poate fi potrivită dacă vrei un cont de economii fără comision de deschidere și administrare sau urmărești un depozit pe 12 luni. La data verificării, YOU Save avea o dobândă de 2,5% pe an, iar depozitul pe 365 de zile deschis prin YOU BRD avea o dobândă de 5,20% pe an, în oferta valabilă până la 30 septembrie 2026.

Nu este suficient să compari 6,20% cu 5,20%, deoarece produsele au maturități și condiții diferite. Pentru o decizie corectă, verifică suma eligibilă, durata, caracterul promoțional și ce se întâmplă dacă retragi banii înainte de scadență.

De ce BCR poate apărea pe lista scurtă pentru un cont online

BCR poate fi o opțiune relevantă pentru un utilizator care își încasează venitul lunar și vrea să combine operațiunile curente cu economisirea în aceeași aplicație.

George permite deschiderea și administrarea contului curent, iar BCR publică în aceeași zonă digitală acces la MaxiCont și la depozitele la termen. Pentru depozitele în lei deschise prin George, banca menționează și posibilitatea unui bonus de dobândă peste nivelul standard pentru clienții care își încasează venitul la BCR, în condițiile produsului.

Un alt avantaj este că mecanismul comisionului de administrare este prezentat explicit: pentru George Standard, administrarea este 0 lei la încasări lunare de minimum 2.000 de lei, iar în lipsa condiției se aplică tariful publicat de bancă. Documentele de informare privind comisioanele sunt disponibile separat, ceea ce permite verificarea costurilor înainte de deschiderea contului.

BCR nu va fi automat cea mai avantajoasă pentru orice sumă sau perioadă. Poate fi însă o alegere bună dacă îndeplinești condiția pentru administrare gratuită, folosești activ George și vrei să deschizi sau să urmărești economiile fără să schimbi aplicația.

Cum deschizi în practică un cont de economii BCR în George

Dacă ai deja un cont George activ, poți deschide MaxiCont direct din aplicație. Dacă nu ești client BCR, trebuie să deschizi mai întâi contul George online.

Informație Ce trebuie să știi Ce pregătești Cartea de identitate, datele de contact și acces la un telefon pentru identificarea video, dacă deschizi mai întâi contul George. 1. Începi deschiderea contului George Completezi online datele solicitate despre venituri și modul în care vei folosi contul. 2. Îți confirmi identitatea BCR verifică identitatea printr-un apel video cu un specialist George. 3. Semnezi electronic Semnezi contractul online și primești pe e-mail instrucțiunile de conectare la George. 4. Accesezi secțiunea de economii În aplicația George alegi deschiderea contului de economii MaxiCont. 5. Verifici condițiile produsului Verifici dobânda aplicabilă, moneda, comisioanele, soldul minim și documentele produsului înainte de confirmare. 6. Alimentezi contul Transferi suma dorită din contul curent și, opțional, activezi un Standing Order pentru alimentări automate. Timp orientativ BCR comunică mai puțin de 10 minute pentru deschiderea contului George. Pentru deschiderea MaxiCont din aplicație nu este publicat un interval exact pe pagina analizată. (www.bcr.ro)

Cont de economii sau depozit pe 12 luni?

Alegerea depinde în primul rând de cât de repede ai putea avea nevoie de bani.

Scenariul 1: construiești un fond de urgență

Ai economii de 20.000 de lei și vrei să le poți folosi rapid pentru o problemă medicală, o reparație sau o perioadă fără venit.

În acest caz, un cont de economii este de regulă mai potrivit. Dobânda poate fi mai mică decât la un depozit, dar poți transfera banii în contul curent atunci când ai nevoie, fără să lichidezi un produs cu scadență.

BCR oferă MaxiCont cu dobândă variabilă, BRD are YOU Save, ING oferă ING Economii, iar Raiffeisen are Super Acces Plus. Toate sunt concepute pentru acces mai flexibil la bani decât un depozit la termen.

Scenariul 2: ai un obiectiv peste 12 luni

Ai 50.000 de lei pentru avansul unei mașini sau pentru renovarea locuinței și știi că nu vei folosi suma timp de un an.

Un depozit pe 12 luni poate oferi o dobândă fixă și mai multă disciplină. La data verificării, BRD publica 5,20% pe an pentru depozitul online pe 365 de zile, BT publica 5,25%, Raiffeisen 5,20% pentru depozitul standard, CEC până la 5,25%, iar UniCredit 5,50% pentru depozitul digital pe 12 luni. Condițiile și dobânzile se pot modifica, deci trebuie verificate în ziua constituirii depozitului.

Cum verifici transparența unei oferte bancare

Pagina de prezentare îți arată principalele beneficii. Pentru o decizie completă trebuie să deschizi și documentele contractuale sau tarifele.

Verifică:

documentul de informare cu privire la comisioane;

tariful standard pentru persoane fizice;

condițiile pentru administrare 0 lei;

dobânda standard și dobânda promoțională;

perioada de valabilitate a campaniei;

suma minimă necesară;

condițiile pentru închiderea anticipată;

reînnoirea automată a depozitului;

costurile transferului către altă bancă;

comisioanele pentru retrageri de numerar;

condițiile contului curent asociat produsului de economisire.

BCR pune la dispoziție o secțiune dedicată taxelor și documentelor de informare, iar BRD publică Ghidul de tarife și comisioane pentru persoane fizice.

Ce să întrebi banca înainte să deschizi contul

Folosește această listă indiferent de banca analizată:

1.Care este costul lunar total al contului și al cardului?

2.Ce încasare sau câte plăți trebuie să fac pentru administrare 0 lei?

3.Ce comision se aplică dacă nu îndeplinesc condițiile într-o lună?

4.Transferurile către alte bănci sunt incluse?

5.Pot retrage gratuit de la ATM-urile altor bănci?

6.Contul de economii are comision de administrare?

7.Dobânda este standard sau promoțională?

8.Dobânda se poate modifica pe durata contului de economii?

19.Ce dobândă primesc dacă închid depozitul înainte de scadență?

10.Depozitul se reînnoiește automat?

11.Pot deschide și închide produsul direct din aplicație?

12.Unde găsesc documentul oficial cu tarife și comisioane?

Model de e-mail pentru solicitarea condițiilor complete

Subiect: Solicitare informații despre contul online și produsele de economisire

Bună ziua,

Analizez deschiderea unui cont curent online și a unui produs de economisire și vă rog să îmi transmiteți următoarele informații:

condițiile necesare pentru 0 lei comision de administrare;

comisionul aplicabil dacă nu îndeplinesc aceste condiții;

costurile cardului, transferurilor și retragerilor;

dobânda actuală pentru contul de economii;

dobânda pentru un depozit în lei pe 12 luni;

suma minimă și condițiile de retragere înainte de scadență;

linkul către documentul actualizat de tarife și comisioane.

Vă rog să precizați și dacă produsele pot fi deschise și administrate integral din aplicație.

Mulțumesc.

Cum alegi banca în funcție de profilul tău

Pentru experiență digitală, transparență și economisire în același ecosistem, BCR poate fi una dintre opțiunile de analizat. George reunește contul curent, economisirea și depozitele, iar condițiile de administrare și documentele de comisioane sunt publicate separat.

Pentru un cont de economii fără comision și un depozit digital pe 12 luni, BRD poate fi relevantă prin YOU Save și produsele deschise în YOU BRD.

Pentru economisire flexibilă și administrare integrală în Home’Bank, ING poate fi potrivită pentru utilizatorii care vor acces permanent la bani.

Pentru mai multe metode de economisire în aceeași aplicație, BT oferă cont de economii, depozite și Round Up în BT Pay.

Pentru depozite cu maturități și variante diferite, Raiffeisen, CEC și UniCredit merită comparate în funcție de dobânda disponibilă la momentul constituirii.

Alege banca după costul total și modul real în care vei folosi produsele, nu doar după cea mai mare dobândă afișată într-o campanie.

Întrebări frecvente

Care este diferența dintre un cont online și un cont de economii?

Contul online este, de regulă, un cont curent folosit pentru salariu, card, plăți și transferuri. Contul de economii este destinat banilor puși deoparte și oferă dobândă, păstrând de obicei accesul flexibil la fonduri. Cele două produse pot fi administrate din aceeași aplicație, dar au roluri diferite.

Ce comisioane sunt cele mai importante la un cont online?

Verifică administrarea contului, administrarea cardului, transferurile interbancare, retragerile de la alte ATM-uri și schimburile valutare. Un pachet promovat cu 0 lei poate deveni contra cost dacă nu încasezi suma minimă sau nu efectuezi operațiunile cerute de bancă.

Cum verific dacă un cont are într-adevăr administrare 0 lei?

Caută formularea completă din pagina produsului și deschide documentul de informare privind comisioanele. Verifică pragul lunar de încasare, numărul minim de plăți și comisionul aplicabil în lunile în care nu îndeplinești condițiile.

BCR sau BRD: ce aleg pentru economii cu risc redus?

BCR poate fi potrivită dacă vrei contul curent și economiile în George și îndeplinești condiția pentru administrare 0 lei. BRD poate fi relevantă dacă urmărești YOU Save fără comision de administrare. Pentru alegerea finală, compară dobânda netă, accesul la bani și costurile contului asociat.

Ce înseamnă un depozit pe 12 luni?

Depui o sumă pentru un an, iar banca aplică dobânda stabilită în contract. La scadență primești suma și dobânda netă. Dacă retragi anticipat, poți pierde dobânda contractuală și primi doar dobânda la vedere, în funcție de condițiile băncii.

Contul de economii este mai sigur decât depozitul?

Ambele sunt produse bancare de economisire și pot intra sub protecția schemei de garantare aplicabile, în limitele și condițiile acesteia. Diferența principală nu este nivelul de siguranță, ci accesul la bani și modul de calcul al dobânzii. BRD și UniCredit menționează participarea la schema FGDB pe paginile produselor lor.

Ce se întâmplă dacă retrag banii din depozit înainte de scadență?

Consecința depinde de contract. În multe cazuri pierzi dobânda stabilită pentru depozit și primești dobânda la vedere. Verifică această regulă înainte de deschidere, mai ales dacă există posibilitatea să ai nevoie de bani în perioada aleasă.

Este mai importantă dobânda sau comisionul contului?

Trebuie analizate împreună. O dobândă mai mare poate fi anulată parțial de un comision lunar, mai ales pentru o sumă mică. Calculează dobânda netă după impozit și scade toate costurile necesare pentru păstrarea produsului.

Pot deschide un depozit fără să merg la bancă?

Da, mai multe bănci permit constituirea depozitelor din aplicație. BCR permite deschiderea prin George, BRD prin YOU BRD, ING prin Home’Bank, BT prin BT Pay, Raiffeisen prin Smart Mobile și UniCredit prin Mobile Banking, conform paginilor oficiale ale produselor.

Cum compar dobânzile la depozite între bănci?

Folosește aceeași sumă, monedă și maturitate. Verifică dacă dobânda este standard sau promoțională, dacă depinde de fonduri noi sau încasarea salariului și ce se întâmplă la lichidarea anticipată. Compară apoi câștigul net după impozit și comisioane.

Surse: bcr.ro, brd.ro, ing.ro, bancatransilvania.ro, raiffeisen.ro, cec.ro, unicredit.ro

Date verificate în iulie 2026