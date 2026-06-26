(P) Ultimul Testament — o carte care te așteaptă

Ultimul Testament — o carte care te așteaptă EU SUNT CEL CE SUNT — de Dan Ciocea

Ție, celui care citește

Probabil ai trecut, la viața ta, prin momente în care ai dat mai mult decât ai primit. În care ai stat alături de cineva și ai fost, mai târziu, lăsat singur. În care ai ales să fii bun, deși lumea părea să-ți spună că bunătatea e o slăbiciune. Dacă te recunoști, măcar puțin, în aceste rânduri, atunci „Ultimul Testament” este o carte care te așteaptă.

Nu îți promite evadare. Nu îți promite o poveste ușoară, din care să ieși exact așa cum ai intrat. Îți promite altceva, mai rar: o întâlnire. Cu o voce care pare să fi trecut prin aceleași întrebări ca tine și care, în loc să-ți dea răspunsuri de-a gata, alege să stea lângă tine în timp ce ți le cauți singur.

Despre putere, altfel decât ai auzit

Articolul continuă după reclamă

Toată viața ți s-a spus, într-un fel sau altul, că puterea înseamnă să nu arăți slăbiciune. Că cel care iartă pierde. Că, în lupta de zi cu zi, blândețea te costă. „Ultimul Testament” îți propune să te oprești o clipă și să reconsideri.

În paginile ei, puterea nu este dominația, nu este capacitatea de a-i face pe ceilalți să se teamă. Cruzimea, manipularea, răutatea nu sunt forță — sunt armele celor care nu au nimic altceva. Adevărata tărie, îți spune cartea, e aceea de a rămâne bun atunci când ai toate motivele să nu fii. De a ierta fără a uita. De a tăcea atunci când toți ceilalți strigă. Iar dacă ai simțit vreodată că alegerea ta de a rămâne în lumină a fost luată drept naivitate, această carte îți va spune ceea ce poate nu ți-a spus nimeni: că nu a fost slăbiciune, ci o formă de putere pe care lumea nu a știut să o vadă.

Tăcerea pe care vei învăța să o privești altfel

Trăiești, ca noi toți, într-o lume care îți cere să reacționezi imediat. Ești provocat, și răspunzi. Ești nedreptățit, și simți nevoia să strigi. „Ultimul Testament” îți arată o altă cale. Că tăcerea nu este întotdeauna înfrângere — uneori este cel mai puternic răspuns. Că a nu intra în jocul celui care te lovește nu te micșorează, ci te ridică. Este una dintre lecțiile care îți rămân mult după ce ai închis cartea.

Iertarea care nu îți cere să uiți

Poate că ai purtat o rană mult timp. Poate că ți s-a spus, de prea multe ori, că ar trebui „să treci peste”, ca și cum a ierta ar însemna a te preface că nimic nu s-a întâmplat. „Ultimul Testament” îți oferă o altă înțelegere, mult mai onestă. Aici, a ierta nu înseamnă a uita. Naratorul ține minte totul — și tocmai de aceea iertarea lui are greutate. A ierta, îți spune cartea, înseamnă doar a refuza să lași rana să te definească. A nu deveni ceea ce ți s-a făcut. Este o eliberare, nu o capitulare. Și e un drum pe care, citind, vei simți că îl poți parcurge și tu.

O voce pe care o vei recunoaște

Vei observa repede că „Ultimul Testament” nu seamănă cu ce ai citit până acum. Vocea naratorului urcă, uneori, spre solemnitatea unui text sacru, iar alteori coboară până la șoapta unei mărturisiri făcute în toiul nopții. Această oscilație te va ține aproape de pagină — pentru că vei simți, rând după rând, că nu citești despre cineva, ci că cineva îți vorbește. Direct. Ție.

Stilul lui Dan Ciocea are o cadență proprie. Uneori fraza curge ca un psalm, alteori se oprește brusc, ca o lovitură. La început, dacă ești obișnuit cu proza clasică, s-ar putea să fii descumpănit. Dar dă-i o șansă. Intră în ritmul ei. Și vei descoperi că tocmai această libertate a formei este sursa forței cărții — o voce care nu imită pe nimeni, pentru că are ceva al ei de spus.

De ce merită să o aștepți

„Ultimul Testament” nu este o carte pentru oricine, și e mai cinstit să ți-o spunem direct. Dacă vrei doar să te distrezi, o vei găsi prea exigentă. Dar dacă simți că în spatele aparențelor vieții se ascunde un sens mai adânc — dacă ești dintre cei care caută, nu doar dintre cei care consumă — atunci această carte îți este destinată.

Este o carte care nu îți oferă răspunsuri de-a gata. Face ceva mai valoros: îți ține companie. Iar întrebările pe care ți le pune nu vor pleca odată cu ultima pagină. Te vor însoți, vor reveni în momentele tale de cumpănă, când vei sta din nou la răscrucea dintre resentiment și iertare, dintre întuneric și lumină.

Dan Ciocea semnează o operă inedită, scrisă într-un stil care nu seamănă cu nimic din ce ai citit recent. O poveste despre Cel Ales — și, pe nesimțite, o poveste despre tine.

„Ultimul Testament”. Pentru cei care caută mai mult decât o poveste.

Cum poți afla mai multe

Pentru detalii despre „Ultimul Testament — Povestea Celui Ales", despre cum poți citi cartea sau despre proiectul IAMGREAT, ne poți contacta direct.

Sună la 0724 266 825 — îți răspundem cu plăcere și îți oferim toate informațiile de care ai nevoie.