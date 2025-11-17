Un bărbat s-a ales cu dosar penal pentru înșelăciune după ce a încercat să se îmbogățească din pomelnicelor credincioșilor.

Situație complet neașteptată în județul Botoșani, chiar în preajma Mănăstirii Secu. Acolo, oamenii legii au descoperit faptul că un „părinte” face o mică avere din pomelnicele date de credincioși. Descoperă ân rândurile de mai jos ce avea așa-zisul preot asupra lui.

„Părintele”, prins că se îmbogățea din pomelnicele credincioșilor! Ce au găsit polițiștii asupra lui

Oamenii legii au descoperit o situație complet neașteptată în județul Botoșani, chiar în preajma Mănăstirii Secu. Acolo, numeroși credincioși au apelat la serviciile unui fals preot pentru a-i da acatiste, pentru care au ajuns să plătească diferite sume de bani, fără să știe că au de-a face cu un șarlatan.

Falsul părinte din județul Botoșani, care colecta bani în proximitatea Mănăstirii Secu, este anchetat acum de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, a informat, luni, 17 noiembrie 2025, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Bărbatul în vârstă de 46 de ani era îmbrăcat în haine preoțești și a fost prins când lua de la credincioși pomelnice cu bani.

„Asupra sa au fost identificate patru bancnote de 500 euro, având inscripția PROP COPY, două bancnote de 20 lire, cinci bancnote de un dolar, o bancnotă de 100 lei moldovenești, o bancnotă de 200 lei, o pereche de chei auto și patru tuburi cu mir. În interiorul autoturismului au fost identificate 24 de pomelnice cu diferite sume de bani, un spray iritant lacrimogen și două piese de vestimentație preoțească'', a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Andreea Atomei, potrivit celor de la Agerpres.

Falsul preot a fost condus la audieri, iar, la final, polițiștii au întocmit dosar penal pe numele acestuia, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune.

Nu este singura situație de acest gen, în țară sau în străinătate. Un pastor din Denver (Statele Unite ale Americii) și soția sa au fost puși sub acuzare pentru înșelătorie cu criptomonede, după ce au folosit au folosit banii obținuți pentru a vacanțe și renovarea casei. Eligio „Eli” Regalado și Kaitlyn Regalado sunt cercetați pentru 40 de capete de acuzare printre aceastea fiind furt, fraudă cu titluri de valoare și racket, a declarat săptămâna trecută Parchetul Districtual din Denver. Procurorii susțin că soții Regalado au cerut 3,4 milioane de dolari de la investitori care doreau să cumpere criptomoneda lor, INDXCoin, dar doar „o mică parte din încasări a fost direcționată către afacere”, relatează theindependent.co.uk.