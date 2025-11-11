Antena Căutare
Home MediCOOL Video Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Preotul Gabriel Cazacu, ghid complet pentru un post ținut corect
Logo show

Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Preotul Gabriel Cazacu, ghid complet pentru un post ținut corect

Episodul 47 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 11 noiembrie 2025. Ținerea postului poate fi o provocare, mai ales când vrem să fie corect din punct de vedere spiritual și sănătos. Preotul Gabriel Cazacu, medicul diabetolog Simona Carniciu și specialistul în fitness Florin Cujbă oferă sfaturi complete despre cum să ții post corect, să ai energie și sănătate, dar și cum să combini alimentatia echilibrată cu exercițiile fizice în această perioadă.
Marti, 11.11.2025, 18:35
x
Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Ce spune lungimea degetelor despre sănătatea ta

Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Ce spune lungimea degetelor despre sănătatea ta

Logo show Marti, 11.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Cum să scapi de durerile abdominale după mese bogate

Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Cum să scapi de durerile abdominale după mese bogate

Logo show Marti, 11.11.2025, 18:15 Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Epistaxis: tot ce trebuie să știi despre sângerările nazale

Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Epistaxis: tot ce trebuie să știi despre sângerările nazale

Logo show Marti, 11.11.2025, 18:00 Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Iolanda l-a chemat pe fostul concurent, Alexandru, înapoi în casă

Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Iolanda l-a chemat pe fostul concurent, Alexandru, înapoi în casă

Logo show Marti, 11.11.2025, 16:51 Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Ești cumva avocatul dreptății?”

Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Ce sfaturi a primit Lavinia de la sora ei: „Ești cumva avocatul dreptății?”

Logo show Marti, 11.11.2025, 16:20 Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Doamna Cristiana i-a făcut campanie lui Ionuț în fața Simonei

Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Doamna Cristiana i-a făcut campanie lui Ionuț în fața Simonei

Logo show Marti, 11.11.2025, 15:59 Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Casian și Nicoleta, interacțiune întru cunoaștere

Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Casian și Nicoleta, interacțiune întru cunoaștere

Logo show Marti, 11.11.2025, 15:29 Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Ce nu are voie să facă Alex! Ce i-a spus Florina

Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Ce nu are voie să facă Alex! Ce i-a spus Florina

Logo show Marti, 11.11.2025, 15:22 Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Denisa, extrem de supărată! De ce vrea să plece acasă

Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Denisa, extrem de supărată! De ce vrea să plece acasă

Logo show Marti, 11.11.2025, 15:15 Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Spălatul vaselor, o problemă majoră în casa băieților

Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Spălatul vaselor, o problemă majoră în casa băieților

Logo show Marti, 11.11.2025, 14:33 Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Dispută între Marius, Iolanda și Liviu! Ce s-a întâmplat

Mireasa sezonul 12, 11 noiembrie 2025. Dispută între Marius, Iolanda și Liviu! Ce s-a întâmplat

Logo show Marti, 11.11.2025, 14:17 Super Neatza, 11 noiembrie 2025. Codul culorilor la pălării! Ce transmite fiecare nuanță

Super Neatza, 11 noiembrie 2025. Codul culorilor la pălării! Ce transmite fiecare nuanță

Logo show Marti, 11.11.2025, 11:04
x