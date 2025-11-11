Medicool sezonul 9, 11 noiembrie 2025. Preotul Gabriel Cazacu, ghid complet pentru un post ținut corect

Episodul 47 de la MediCOOL - Sezonul 9, din 11 noiembrie 2025. Ținerea postului poate fi o provocare, mai ales când vrem să fie corect din punct de vedere spiritual și sănătos. Preotul Gabriel Cazacu, medicul diabetolog Simona Carniciu și specialistul în fitness Florin Cujbă oferă sfaturi complete despre cum să ții post corect, să ai energie și sănătate, dar și cum să combini alimentatia echilibrată cu exercițiile fizice în această perioadă.

Marti, 11.11.2025, 18:35