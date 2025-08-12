Antena Căutare
Președintele Nicușor Dan, criticat pentru alegerile sale vestimentare la o drumeție în natură. Cum a apărut la un festival

În weekend-ul 9-10 august, Președintele Nicușor Dan a atras atenția prin activitățile pe care le-a făcut alături de familie.

Mereu zâmbitor și dornic să interacționeze cu localnicii, președintele Nicușor Dan a interacționat cu participanții prezenți la festival, a vorbit cu ei și s-au fotografiat împreună. | Hepta

În weekendul care s-a încheiat, președintele Nicușor Dan a reușit să își împartă timpul între viața de familie și timpul petrecut cu copiii, și îndatoririle sale de șef al statului.

Președintele Nicușor Dan, criticat pentru vestimentația sa

Președintele Nicușor Dan a petrecut ziua de sâmbătă, 9 august, în Republica Moldova, acolo unde a fost prezent la Festivalul Lupilor, unde s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu. Imaginile cu el și președinta Republicii Moldova de la acel eveniment au devenit virale, după ce mai mulți participanți la eveniment au făcut poze cu ei.

Citește și: Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după moartea lui Ion Iliescu. Postarea a stârnit o mulțime de reacții din partea românilor

Președintele Nicușor Dan s-a bucurat că a putut fi alături de frații noștri de peste Prut și a participat la eveniment unde a ascultat muzică și chiar s-a simțit confortabil să stea pe jos în timp ce a asistat la concert.

Mereu zâmbitor și dornic să interacționeze cu localnicii, președintele Nicușor Dan a interacționat cu participanții prezenți la festival, a vorbit cu ei și s-au fotografiat împreună.

Ziua de duminică, 10 august, președintele țării și-a rezervat-o pentru a o petrece în familie. El a plecat împreună cu cei doi copii ai săi să facă o drumeție pe munte.

Pe contul său oficial de Instagram, președintele Nicușor Dan a postat un video adorabil cu cei doi copii ai lui, Antim și Aheea, în timp ce se plimbau pe un drum de munte. Alături de ei a fost prezentă și partenera președintelui, Mirabela Grădinaru.

Citește și: Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan, alături de partenera sa și cei doi copii în timpul vizitei oficiale din Austria

Toți patru s-au bucurat din plin de natură, au admirat peisajele și au profitat de vremea răcoroasă pentru a urca pe munte. Internauții au fost foarte atenți la ținuta președintelui. Se pare că Nicușor Dan a adoptat o ținută serioasă, formată din cămașă albă și pantaloni de costum, fără să poarte echipament adecvat pentru o drumeție pe munte.

Cei care au văzut imaginile l-au criticat pentru alegerile sale vestimentare și au comentat chiar și ținuta pe care a purtat-o pe festival, pentru că părea să fie aceeași.

Utilizatorii se așteptau să îl vadă în ținute mai relaxate pe președintele României și să adapteze în funcție de context, purtând haine mai lejere pentru un festival și haine potrivite pentru o drumeție pe munte.

Cu toate acestea, imaginile în care președintele Nicușor Dan se preocupă de copii de munte și cele de la Festivalul Lupilor au fost apreciate și lăudate de cei care l-au votat.

Citește și: Cât a cheltuit Nicușor Dan în prima lună ca președinte. Ce comparații au fost făcute între acesta, Ilie Bolojan și Klaus Iohannis

