Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 1 noiembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 5 noiembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Rezultate Loto, 1 noiembrie 2026. Report cumulat la Noroc de 1,79 milioane de lei. Report la Joker de peste 1,12 milioane de lei | Shutterstock/AI

Joi, 5 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 1 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 21.500 de castiguri in valoare totala de peste 1,88 milioane de lei.

Report cumulat la Noroc de 1,79 milioane de lei. Report la Joker de peste 1,12 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,86 milioane de lei (peste 536.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,79 milioane de lei (peste 336.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,12 milioane de lei (peste 211.500 de euro), iar la categoria a II-a, este in joc un report in valoare de peste 434.400 de lei (peste 81.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 22.200 de lei.

Articolul continuă după reclamă

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 271.000 de lei (peste 50.700 de euro) , iar la categoria a II-a, este in joc un report in valoare de peste 47.900 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 521.700 de lei (peste 97.600 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 51.457,28 de lei.

Rezultate LOTO - Duminică, 1 noiembrie 2026

• Loto 6/49: 43, 28, 12, 41, 10, 25

• Joker: 28, 38, 40, 32, 20 + 5

• Loto 5/40: 23, 32, 16, 38, 34, 3

• Noroc: 3169691

• Noroc Plus: 695284

• Super Noroc: 198952

Pentru extragerile de duminică, 1 noiembrie 2026, Loteria Română a anunțat reporturi importante. La Loto 6/49, categoria I, reportul a depășit 1,97 milioane de lei, echivalentul a peste 369.000 de euro.

La Noroc, reportul cumulat a fost de peste 1,67 milioane de lei, adică mai mult de 313.200 de euro. Și la Joker au fost puse în joc premii importante. La categoria I, reportul a depășit 892.000 de lei, echivalentul a peste 166.800 de euro, în timp ce la categoria a II-a suma reportată a fost de peste 382.900 de lei. La Loto 5/40, categoria I, reportul a fost de peste 175.200 de lei, iar la Super Noroc s-a înregistrat un report cumulat de peste 520.200 de lei.