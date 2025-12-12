Antena Căutare
Rezultate Loto, 11 decembrie 2025. Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, categoria I

Noi trageri Loto au fost organizate joi, 11 decembrie 2025, de către Loteria Română.

Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 10:40 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 11:03
Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, categoria I, joi, 11 decembrie 2025 | Shutterstock

Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Report loto 11 decembrie 2025. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,07 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,42 milioane de lei (peste 869.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,12 milioane de lei (peste 8,27 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 132.000 de lei (peste 25.900 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 401.800 de lei (peste 78.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1 milion de lei (peste 197.200 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 101.100 de lei (peste 19.800 de euro).

Report de peste 8,27 milioane de euro la Joker, categoria I.

Rezultate Loto joi, 11 decembrie 2025. Numerele câștigătoare la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” de joi au avut loc, iar numerele câștigătoare sunt disponibile pe a1.ro.

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 11 decembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 11 decembrie 2025: 11, 12, 22, 5, 25 + 18

Rezultate Loto la Noroc Plus, 11 decembrie 2025: 2, 5, 4, 7, 2, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, 11 decembrie 2025: 6, 27, 9, 31, 4, 11

Rezultate Loto la Super Noroc, 11 decembrie 2025: 4, 4, 0, 9, 4, 3

Rezultate Loto la Noroc, 11 decembrie 2025: 1, 4, 1, 0, 3, 1, 8

Rezultate la Loto 6 din 49, 11 decembrie 2025: 39, 4, 35, 36, 33, 6

