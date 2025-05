Rezultate Loto, 18 mai 2025. Report la Joker peste 3,79 milioane de euro. Ce premii anunță Loteria Română pentru tragerile de joi

Loteria Română a anunțat care au fost câștigurile la tragerile loto de duminică, 18 mai 2025, dar și ce report există pentru extragerile de joi, 22 mai 2025. Află ce sume sunt puse în joc.

La tragerile de duminică, 18 mai 2025, s-au întregistrat 36.780 de câștiguri în valoare totală de peste 1,88 milioane de lei, conform comunicatului transmis de Loteria Română.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de joi, 22 mai 2025.

Câștiguri la Loto după extragerea de duminică, 18 mai 2025. Ce a anunțat Loteria Română

La tragerea 6/47 de duminică, 18 mai 2025, la categoria a II-a, s-au inregistrat 7 castiguri in valoare de 38.192,67 de lei fiecare.

Articolul continuă după reclamă

Rezultate la Loto 6 din 49, 18 mai 2025: 25, 12, 33, 1, 4, 39

Alte rezultate la extragerile Loto de duminică, 18 mai 2025:

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 18 mai 2025: 30, 26, 44, 3, 27 +13

Rezultate Loto la Noroc Plus, 18 mai 2025: 2, 4, 8, 3, 8, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, 18 mai 2025: 18, 40, 29, 38, 37, 4

Rezultate Loto la Super Noroc, 18 mai 2025: 9, 3, 8, 1, 3, 9

Rezultate Loto la Noroc, 18 mai 2025: 8, 5, 7, 7, 8, 7, 1

Report la Joker la categoria I de peste 3,79 milioane de euro

Joi, 22 mai 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 mai, Loteria Romana a acordat peste 36.780 de castiguri in valoare totala de peste 1,88 milioane de lei.

Citește și: Un loz de 5 euro i-a adus o surpriză uriașă. De ce nu poate încasa însă românca banii

La Loto 6/49, la categoria I se inregistreaza un report in valoare de peste 1,54 milioane de lei (aproximativ 302.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,45 milioane de lei (peste 284.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 19,35 milioane de lei (peste 3,79 milioane de euro), la categoria a II-a, reportul este de peste 425.400 de lei (peste 83.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 662.500 de lei (peste 129.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 485.100 de lei (peste 95.000 de euro), iar la categoria a II-a un report de aproximativ 192.200 de lei (peste 37.700 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 26.100 de lei.