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Rezultate Loto, 19 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,40 milioane de euro la tragerile de joi, 23 iulie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 44,06 milioane de lei (peste 8,40 milioane de euro) la tragerile de joi, 23 iulie 2026. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 19 iulie 2026, la toate categoriile de joc.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 14:41 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 14:46
Rezultate Loto, 19 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,40 milioane de euro la tragerile de joi, 23 iulie | Profimedia
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Loreria Română a anunțat că joi, 23 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 iulie, Loteria Română a acordat peste 27.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,51 milioane de lei.

Citește și: S-a câștigat marele premiu la Joker, în valoare de peste 681.000 de euro. Cât a plătit pe bilet norocosul

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,40 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 44,06 milioane de lei (peste 8,40 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,47 milioane de lei (peste 662.200 de euro).

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,37 milioane de lei (peste 453.600 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 495.000 de lei (peste 94.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 478.400 de lei (peste 91.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 709.800 de lei (peste 135.300 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 320.100 de lei (peste 61.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49 s-au câștigat 7 premii la categoria a II-a, în valoare de 69.212,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenții din Oradea și Butea – județul Iași, precum și pe bilete.loto.ro, joaca.loto.ro și pe pago.loto.ro.

Rezultate Loto 19 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 19 iulie, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker 19 iulie 2026: 35, 1, 44, 17, 19, +17

Rezultate Loto la Noroc Plus 19 iulie 2026: 3, 1, 5, 6, 1, 3

Rezultate la Loto 5 din 40 19 iulie 2026: 16, 14, 37, 12, 15, 19

Rezultate Loto la Super Noroc 19 iulie 2026: 6, 7, 8, 3, 0, 9

Rezultate Loto la Noroc 19 iulie 2026: 5, 8, 5, 9, 1, 1, 7

Rezultate la Loto 6 din 49 19 iulie 2026: 12, 19, 15, 41, 43, 18

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