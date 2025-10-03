Antena Căutare
Rezultate Loto 2 octombrie 2025. Report la Loto 6/49 de peste 7,28 milioane de euro la tragerile de duminică, 5 octombrie 2025

Loteria Română a organizat joi, 2 octombrie 2025, noi extrageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Au fost acordate 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

Publicat: Vineri, 03 Octombrie 2025, 11:09 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 11:24
Premiile puse în joc pentru tragerile de duminică, 5 octombrie 2025, sunt de ordinul zecilor de milioane de lei | Shutterstock

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este de-a dreptul spectaculos.

Premiile puse în joc pentru tragerile de duminică, 5 octombrie 2025, sunt de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 2 octombrie 2025

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 2 octombrie 2025, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 2 octombrie 2025: 15, 4, 23, 3, 10 + 19

Rezultate Loto la Noroc Plus, 2 octombrie 2025: 3 7 0 3 5 7

Rezultate la Loto 5 din 40, 2 octombrie 2025: 31, 13, 5, 6, 35, 27

Rezultate Loto la Super Noroc, 2 octombrie 2025: 2 9 5 4 7 1

Rezultate Loto la Noroc, 2 octombrie 2025: 5 2 8 4 7 5 8

Rezultate la Loto 6 din 49, 2 octombrie 2025: 30, 9, 47, 23, 5, 10

Ce premii au fost anunțate pentru tragerile Loto de duminică, 5 octombrie 2025

Duminica, 5 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 2 octombrie 2025, Loteria Romana a acordat 23.599 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

La Joker, la categoria I, Loteria Română a anunțat un report în valoare de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a, a fost pus în joc un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, există un report în valoare de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 98.100 (peste 19.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

Vestea neașteptată pentru jucători

Jucătorii au avut parte de o veste neașteptată din partea Loteriei Române. Se pare că aceștia vor scoate mai mulți bani din buzunar pentru o categorie de joc, însă și câștigul va fi mai mare.

„Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, Loteria Română majorează la 50 de lei valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49. Această categorie este singura cu câștig fix, iar în prezent valoarea acestuia este de 30 de lei.”, se arată pe loto.ro.

