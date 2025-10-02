Rezultatele loto la extragerile de azi, 2 octombrie 2025, urmează să fie afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus, în fiecare săptămână, în zilele de joi și duminică. Află de pe a1.ro care sunt numerele câștigătoare de joi, 2 octombrie 2025.

Rezultatele vor fi actualizate în timp real și tragerile Loto se vor încheia în jurul orei 18:50. Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 2 octombrie 2025.

Rezultate Loto azi, 2 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Începând cu ora 18:30, Loteria Româna va extrage numerele câștigătoare de joi, 2 octombrie 2025, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”.

Rezultatele Loto de joi, 2 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 2 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 2 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 2 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, 2 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, 2 octombrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, 2 octombrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, 2 octombrie 2025:

Ce report pune în joc Loteria Română la tragerile Loto de joi, 2 octombrie 2025

Pentru extragerile de astăzi, 2 octombrie 2025, Loteria Română pune în joc premii uriașe, după ce la tragerile loto de duminică, 28 septembrie 2025, au fost acordate 35.296 de câștiguri în valoare totală de peste 3,07 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,21 milioane de lei (peste 7,13 milioane de euro). La Noroc se află în joc un report cumulat în valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 556.100 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 33,68 milioane de lei (peste 6,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1 milion de lei (peste 197.300 de euro). La Noroc Plus se află în joc un report la categoria I în valoare de peste 109.500 de lei (peste 21.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, există un report în valoare de peste 262.300 de lei (peste 51.600 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 67.700 (peste 13.300 de euro). La Super Noroc, la categoria I, Loteria Română a anunțat un report în valoare de peste 224.500 de lei (peste 44.200 de euro).

Ce premii s-au câștigat la tragerile Loto de duminică, 28 septembrie 2025

La tragerea Noroc de duminică, 28 septembrie 2025, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 680.428,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Arad.

53.711,56 de lei a fost câștigul înregistrat la categoria a III-a, tot la Noroc. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Timișoara.