Loteria Română organizează noi trageri Loto joi, 25 septembrie 2025. Iată care au fost numerele câștigătoare la extragerile de duminică, 21 septembrie 2025, dar și ce premii s-au acordat!

Rezultate Loto 21 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,49 milioane de euro

La tragerile de duminică, 21 septembrie 2025, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrase un report în valoare de peste 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro).

Rezultate Loto 21 septembrie 2025. Report la Joker la categoria I de peste 6,49 milioane de euro

Joi, 25 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 21 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 29.200 de câștiguri în valoare totală de peste 2,33 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,13 milioane de lei (peste 6,73 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,26 milioane de lei (peste 643.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,95 milioane de lei (peste 6,49 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 845.800 lei (peste 166.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 55.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 126.900 de lei (peste 25.000 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 214.700 de lei (peste 42.300 de euro).

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 4 castiguri a cate 109.853,06 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Ploiești, Roșiori de Vede, Timișoara și pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 63.488 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Constanța.

Rezultatele Loto de duminică, 21 septembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 21 septembrie 2025, în rândurile următoare.

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 21 septembrie 2025: 26, 38, 33, 37, 5 (+13)

Rezultate Loto la Noroc Plus, 21 septembrie 2025: 1, 9, 5, 4, 5, 2

Rezultate la Loto 5 din 40, 21 septembrie 2025: 26, 38, 36, 10, 30, 33

Rezultate Loto la Super Noroc, 21 septembrie 2025: 0, 0, 6, 5, 4, 9

Rezultate Loto la Noroc, 21 septembrie 2025: 9, 0, 1, 6, 6, 5, 2

Rezultate la Loto 6 din 49, 21 septembrie 2025: 9, 30, 43, 32, 44, 36