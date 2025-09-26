Rezultate Loto 25 septembrie. Report la Loto 6/49 de peste 6,89 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile următoare

Loteria Română a organizat joi, 25 septembrie 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 34,98 milioane de lei.

Report la Loto 6/49 de peste 6,89 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile următoare | Shutterstock.com

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 25 septembrie. Report la Loto 6/49 de peste 6,89 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,36 milioane de lei (peste 662.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 184.000 de lei (peste 36.200 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).

Rezultatele Loto de joi, 25 septembrie 2025

Rezultate Loto la Joker, joi, 25 septembrie 2025: 17, 26, 36, 13, 8 +12

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 25 septembrie 2025: 4, 0, 6, 2, 0, 8

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 25 septembrie 2025: 12, 17, 39, 33, 18, 7

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 25 septembrie 2025: 4, 5, 3, 3, 1, 6

Rezultate Loto la Noroc, joi, 25 septembrie 2025: 1, 0, 3, 2, 2, 9, 2

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 25 septembrie 2025: 38, 32, 12, 17, 46, 23

