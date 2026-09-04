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Rezultate Loto, 3 septembrie 2026. Report la Joker de peste 5,73 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 3 septembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 6 septembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 11:42 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 11:42
Rezultate Loto, 3 septembrie 2026. Report la Joker de peste 5,73 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru duminică | Shutterstock/AI
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Duminica, 6 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 3 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 19.800 de castiguri in valoare totala de peste 1,67 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea următoare.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 3 septmebrie 2026. Ce a anunțat Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,48 milioane de lei (peste 853.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 862.300 de euro).

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La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 633.500 de lei (peste 120.500 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 786.800 de lei (peste 149.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 403.000 de lei (peste 76.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

La tragerea Loto 5/40 s-au câștigat doua premii de categoria a II-a în valoare de 76.692,75 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro si pe AmParcat.ro

La tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 75.752,88 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro

Rezultate Loto azi, 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 3 septmebrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 3 septembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Rezultate Loto la Joker, azi, 3 septembrie 2026: 19, 26, 38, 45, 18, +18

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 3 septembrie 2026: 8, 8, 9 ,9, 0, 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 3 septembrie 2026: 8, 40, 2, 14, 30, 36

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 3 septembrie 2026: 6, 7, 9, 0, 6, 7

Rezultate Loto la Noroc, azi, 3 septembrie 2026: 4, 7, 7, 6, 2, 2, 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 3 septembrie 2026: 25, 23, 4, 27, 7, 34

Duminică, 6 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 august, Loteria Română a acordat 16.403 de câștiguri în valoare totală de peste 1,32 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Rezultate Loto azi, 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus...
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