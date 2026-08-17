Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 16 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 20 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Rezultate Loto azi, 16 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 229.600 de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi | Shutterstock

Joi, 20 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 august , Loteria Romana a acordat 24.299 de castiguri in valoare totala de peste 2 milioane de lei.

Rezultate Loto azi, 16 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 229.600 de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,2 milioane de lei (229.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4 milioane de lei (peste 781.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,22 milioane de lei (peste 804.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 306.600 de lei (peste 58.400 de euro). La Noroc Plus este in joc un report la categoria I in valoare de peste 655.300 de lei (peste 124.900 de euro).

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La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 445.200 de lei (peste 84.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 182.400 de lei ( (peste 34.700 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 369.800 de lei (peste 72.100 de euro).

La tragerea Joker s-au caștigat doua premii la categoria a III-a în valoare de 86.943,58 lei fiecare. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Sibiu.

Câștiguri la loto după extragerea de duminică, 16 august 2026

Rezultate Loto la Joker, azi, 16 august 2026: 11, 2, 42, 39, 4, 19

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 16 august 2026: 8, 9, 4, 5, 5, 5

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 16 august 2026: 18, 2, 24, 20, 10, 35

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 16 august 2026: 5, 9, 8, 1, 9, 9

Rezultate Loto la Noroc, azi, 16 august 2026: 3, 8, 3, 3, 6, 2, 7

Ce report este la Loto 6/49 pentru extragerea din 20 august 2026

După tragerea de duminică, 16 august, marele premiu la Loto 6/49 nu a fost adjudecat.

Reportul categoriei I pentru următoarea extragere este de 1.203.932,96 lei.

La Joker însă, miza este mai mare, respectiv categoria I a acumulat 4.221.095,33 lei, iar categoria a II-a are un report de 306.685,78 lei.

La Loto 5/40, categoria I pornește spre următoarea tragere cu 445.294 de lei, iar categoria a II-a cu 182.427 de lei.