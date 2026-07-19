Rezultate Loto azi, 19 iulie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 19 iulie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 19 iulie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 19 iulie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 19 iulie, în rândurile următoare. Succes!

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Rezultate Loto la Joker, azi, 19 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 19 iulie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 19 iulie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 19 iulie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 19 iulie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 19 iulie 2026:

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Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,12 milioane de euro

Duminică, 19 iulie, au loc loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 iulie, Loteria Română a acordat 19.455 de câștiguri în valoare totală de peste 2,06 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,61 milioane de lei (peste 8,12 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,23 milioane de lei (peste 617.200 euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,13 milioane de lei (peste 406.800 de euro), iar la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 441.800 de lei (peste 84.200 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 454.500 de lei (peste 86.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 607.100 de lei (peste 115.800 de euro). La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 313.000 de lei (peste 59.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 16 iulie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 138.578,80 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Craiova.

La tragerea Joker de joi, 16 iulie, la categoria a III-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 102.853,53 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.