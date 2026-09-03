Rezultatele loto la extragerile de azi, 3 septmebrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 3 septembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Duminică, 6 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 30 august, Loteria Română a acordat 16.403 de câștiguri în valoare totală de peste 1,32 milioane de lei, potrivit loto.ro.

Rezultate Loto azi, 3 septembrie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Articolul continuă după reclamă

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 3 septembrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, azi, 3 septembrie 2026: 19, 26, 38, 45, 18, +18

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 3 septembrie 2026: 8, 8, 9 ,9, 0, 3

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 3 septembrie 2026: 8, 40, 2, 14, 30, 36

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 3 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 3 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 3 septembrie 2026:

Report la Joker de peste 5,46 milioane de lei

La tragerea Loto 6/49 de duminică, 30 august 2025, s-au castigat la categoria a II-a 13 premii în valoare de 22.334,14 de lei fiecare.

La tragerea Super Noroc, la categoria a II-a s-a câștigat un premiu în valoare de 7.542,08 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,98 milioane de lei (peste 757.700 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,49 milioane de lei (peste 854.500 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,46 milioane de lei (peste 1,03 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 575.300 de lei (peste 109.400 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 763.700 de lei (peste 145.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 875.000 de lei (peste 166.400 de euro), iar la categoria a II-a, un report in valoare de peste 105.900 de lei (peste 20.100 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 397.300 de lei (peste 75.500 de euro).