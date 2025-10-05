Antena Căutare
Rezultate Loto azi, 5 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 5 octombrie 2025, vor fi afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 5 octombrie 2025

Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus, în fiecare săptămână, în zilele de joi și duminică. Află de pe a1.ro care sunt numerele câștigătoare de duminică, 5 octombrie 2025.

Rezultatele vor fi actualizate în timp real și tragerile Loto se vor încheia în jurul orei 18:50. Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 5 octombrie 2025.

Rezultate Loto azi, 5 octombrie 2025. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Începând cu ora 18:30, Loteria Româna va extrage numerele câștigătoare de duminică, 5 octombrie 2025, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultatele Loto de duminică, 5 octombrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 5 octombrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Ce report pune în joc Loteria Română la tragerile Loto de duminică, 5 octombrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37,05 milioane de lei (peste 7,28 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,91 milioane de lei (peste 574.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,99 milioane de lei (peste 6,68 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 1,06 milioane de lei (peste 210.400 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report la categoria I în valoare de peste 156.400 de lei (peste 30.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 233.100 de lei (peste 63.500 de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 98.100 (peste 19.300 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 224.500 de lei (peste 45.800 de euro).

Loteria Română majorează valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49

Începând cu tragerile loto din data de 5 octombrie 2025, Loteria Română majorează la 50 de lei valoarea câștigului la categoria a IV-a a jocului Loto 6/49. Această categorie este singura cu câștig fix, iar în prezent valoarea acestuia este de 30 de lei.

Loteria Română a luat această decizie pentru a veni în întâmpinarea așteptărilor jucătorilor și pentru a crește atractivitatea jocului.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Citește și
