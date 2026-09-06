Rezultatele loto la extragerile de azi, 6 septmebrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Rezultate Loto azi, 6 septembrie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus | Shutterstock/AI

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 6 septembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultate Loto azi, 6 septembrie 2026. Numerele câștigătoare azi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Află numerele câștigătoare la loto de azi, 6 septembrie 2026, în rândurile următoare. Succes!

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Rezultate Loto la Joker, azi, 6 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 6 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 6 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 6 septembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, azi, 6 septembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 6 septembrie 2026:

Report la Joker de peste 5,73 milioane de lei. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 3 septembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 6 septembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,48 milioane de lei (peste 853.600 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,53 milioane de lei (peste 862.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,73 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 633.500 de lei (peste 120.500 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 786.800 de lei (peste 149.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 969.900 de lei (peste 184.600 de euro). La Super Noroc este in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 403.000 de lei (peste 76.700 de euro).

La tragerea Loto 5/40 s-au câștigat doua premii de categoria a II-a în valoare de 76.692,75 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro si pe AmParcat.ro

La tragerea Noroc s-a caștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 75.752,88 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro