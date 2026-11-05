Rezultatele loto la extragerile de azi, 5 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate LOTO - Joi, 15 noiembrie 2026: 2,86 milioane de lei la Loto 6/49 și un report de peste 1,12 milioane de lei la Joker | antena 1

Loteria Română organizează noi trageri Loto astăzi, 5 noiembrie 2026, la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Descoperă numerele câștigătoare la extragerile de azi.

Rezultate LOTO - Joi, 5 noiembrie 2026: 2,86 milioane de lei la Loto 6/49 și un report de peste 1,12 milioane de lei la Joker

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Cifrele norocoase se extrag în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real.

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• Loto 6/49: 2, 29, 33, 18, 22, 38

• Joker: 44, 39, 7, 30, 34, 13

• Loto 5/40: 4, 17, 30, 5, 9, 21

• Super Noroc: 2, 2, 5, 7, 3, 9

• Noroc Plus: 3, 2, 9, 6, 8, 7

• Noroc: 8, 9, 8, 7, 9, 4, 1

Jucătorii își pot verifica biletele pentru a afla dacă numerele alese se regăsesc printre cele extrase.

Ce premii au fost puse în joc la Loto 6/49 și Joker

La tragerile loto de joi, 5 noiembrie 2026, sunt puse în joc premii importante, iar mai multe categorii au reporturi consistente.

La Loto 6/49, premiul de la categoria I a ajuns la peste 2,86 milioane de lei, echivalentul a peste 536.600 de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 1,79 milioane de lei, adică aproximativ 336.300 de euro.

La Joker, categoria I are un report de peste 1,12 milioane de lei (peste 211.500 de euro). Totodată, la categoria a II-a se pot câștiga peste 434.400 de lei, echivalentul a mai mult de 81.300 de euro.

La Noroc Plus, premiul de la categoria I este de peste 22.200 de lei.

În ceea ce privește jocul Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report de peste 271.000 de lei, respectiv mai mult de 50.700 de euro. La categoria a II-a, suma aflată în joc depășește 47.900 de lei.

La Super Noroc, reportul de la categoria I a ajuns la peste 521.700 de lei, echivalentul a aproximativ 97.600 de euro.