România, zguduită de două cutremure miercuri dimineață. Unde s-au produs și ce magnitudine au avut

România a fost zguduită miercuri dimineață de două cutremure produse la un interval de doar câteva zeci de minute, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul seism, cu magnitudinea de 4 pe scara Richter, s-a produs la ora 7:57, în județul Satu Mare. La scurt timp, la ora 8:31, un al doilea cutremur, de 3,3 pe Richter, a fost înregistrat în județul Buzău.

Potrivit INCDFP, seismul din Buzău a avut loc la o adâncime de 122,5 kilometri și s-a resimțit în mai multe localități din zonă. Epicentrul a fost localizat la 51 km nord-vest de Buzău, 52 km vest de Focșani, 68 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 73 km est de Brașov și 79 km nord-est de Ploiești.

Până în acest moment, nu au fost raportate pagube materiale sau victime în urma celor două seisme.

În luna octombrie, România a înregistrat deja 14 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4 pe Richter, majoritatea fiind considerate mișcări tectonice de intensitate redusă, specifice activității seismice din zona Vrancea.

Cele mai puternice cutremure din 2025 s-au produs pe 13 februarie (4,4 pe Richter, în județul Buzău) și pe 11 mai (4,4 pe Richter, în județul Vrancea). Anul trecut, cel mai semnificativ seism a avut o magnitudine de 5,4 pe Richter și s-a produs pe 16 septembrie, tot în județul Buzău.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalau, 87 km sud de Mukacheve, potrivit news.ro.

Specialiștii INCDFP reamintesc că astfel de cutremure moderate sunt obișnuite pentru activitatea seismică din România și nu reprezintă, de regulă, motive de îngrijorare, însă recomandă populației să fie atentă la regulile de comportament în caz de seism.