Sorin Grindeanu, în exclusivitate, la Observator Antena 1, despre taxarea marilor companii și corecțiile pe care le dorește

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a vorbit în direct, la Observator Antena 1 despre măsurile pe care le dorește în cel de-al doilea pachet al austerității pregătit de Guvern. Şeful interimar al PSD a abordat şi situaţia mamelor şi a explicat că partidul pe care îl conduce își dorește taxarea marilor companii.

"E o coaliţie anormală (...). Acest al doilea pachet nu poate veni prin asumare. A acceptat cel prin care am redus banii la partide. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliţie de dreapta. Vom încerca să reparăm anumite lucruri care s-au pus greşit în pachetul 1. Dacă vrem să încurajăm creşterea demografică să ne adresăm la mame. Sunt lucruri pe care trebuie să le reparăm. Înţeleg că am fost sub presiunea timpului, dar mai e obligatoriu să discutăm şi pe legea asta de capitală, de legea insolvenţei. Ţinem foarte mult să discutăm de taxarea transferului de capital din România în externe, marile companii. Eu cred că, dacă ai făcut un venit în România, plăteşti impozit în România", a declarat Sorin Grindeanu.

Președintele interimar al PSD a explicat și care este viziunea partidului referitor la impozitarea progresivă.

„Am fost foarte înjuraţi. Eu cred că a fost vina noastră că nu am ştiut să îl explicăm. Sunt doar trei ţări din UE care nu au. Noi suntem una dintre ele. Un impozit bine pus la punct cu un sistem de deduceri, dacă vrei să finanţezi şcoala copilului. Eu nu cred că în Franţa nu e bine. Toate aceste ţări au impozit progresiv. E una din ţinte şi să convingem lumea că este o soluţie corectă”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a vorbit pentru Observator şi despre o posibilă nominalizare a lui Dacian Cioloş la SIE/SRI. „Eu cred că e o glumă această propunere cu Dacian Cioloş. Ar fi foarte greu de convins colegii mei din PSD să voteze această propunere.”, a declarat Grindeanu.

Relația cu președintele, dar și cea cu Ilie Bolojan au fost descrise în direct de către președintele Camerei Deputaților.

„Este una lucrativă (n.r. relația cu Nicușor Dan). Apreciez aceste săptămâni în care s-a implicat în formarea Guvernului, nu atât în formarea Guvernului, cât programul de guvernare. Dacă ne uităm atent și la ceea ce a spus ieri legat de creşterea TVA, noi am spus acelaşi lucru. Dar nu vrei creşterea TVA, impozit progresiv. De aceea am avut şi noi aceste propuneri. Am apreciat că s-a implicat în aceste discuţii pe zona fiscală. Am văzut acele informări, dar am şi asistat la şedinţele de Guvern, dacă noi adoptăm acea ordonanţă trenuleţ, o să avem venituri în plus de 120 de miliarde. Cele 65 de miliarde nu le-a luat Ciolacu să le ducă acasă, au însemnat creşterea pensiilor, 30 de miliarde, creşterea salariilor, 10 miliarde în autostrăzi, construcţii de spitale, astea sunt. Traducerea rău-voitoare, care a avut diverşi interpreţi, nu face decât să dezinformeze. Nu au existat rectificări de buget. Acest sistem a fost folosit de ministrul de Finanaţe, de a folosi zona de rezervă. Eu la Transporturi am cerut aproape 10 miliarde pentru a finanţa construcţia de autostrăzi. Şi bine am făcut. (n.r. Relația cu Ilie Bolojan) Nu e nici pe buza prăpastiei, nici înţelegere, avem nişte propuneri pe care le vrem prinse în acest pachet 2, propuneri care să îmbunătăţească măsurile din pachetul 1 şi care pe de altă parte să vină în plus, cu legea insolvenţei, cu taxarea pe transferul de capital, cu un impozit de 0.5% pentru toate companiile, cu ANAF. Aceste lucruri trebuie discutate în coaliţie şi ţinem la ele.” - Sorin Grindeanu

Referitor la proiectele de la ministerul Transporturilor, pe care l-a condus în guvernarea precedentă, Sorin Grindeanu a dat asigurări că anul viitor se va circula de la Paşcani-Bucureşti pe autostradă.

„Noi nu pierdem niciun euro la Ministerul Transporturilor şi toate lucrările vor continua, pentru că vor fi transferate pe acest program de transporturi. (...) Îi asigur pe toţi moldovenii, că în primul rând este vorba de Autostrada A7 şi A8, că se vor continua lucrările, că se va continua în acest ritm la Bacău şi că anul viitor se va ajunge cu autostrada până la Paşcani. Se va circula de anul viitor, de la Paşcani până la Bucureşti pe autostradă”, a explicat Sorin Grindeanu.

