Tradiții, obiceiuri și superstiții de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Ce datini respectă românii pe 8 noiembrie

Pe 8 noiembrie 2025 creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril.

În fiecare an, pe 8 noiembrie, sunt prăznuiți în calendarul creștin ortodox Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, cei doi arhangheli care sunt conducătorii cetelor îngerești și călăuzele tuturor sufletelor care ajung în Rai.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril sunt purtători de sabie, simbol al biruinței. Cel mai des în timpul slujbelor bisericești este invocat Sfântul Arhanghel Mihail, considerat și apărătorul credinței. El este cel care ne păzește de război și aduce biruință. Potrivit crestinortodox.ro, numele său semnifică „cel care este ca Dumnezeu”.

Sfântul Arhanghel Gavril este îngerul care i-a vestit Fecioarei Maria că îl va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. În limba ebraică, semnificația numelui Gavril este “Omul lui Dumnezeu”.

Sfântul Arhanghel Mihail este cel care, în timpul căderii unor îngeri a zis "Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte!", restabilind ordinea.

Legenda spune că Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt cei care îi păzesc pe oameni de la începutul până la finalul vieții lor, fiind prezenți chiar și la Judecata de apoi, ajutând la purificarea conștiinței oamenilor.

Atunci când se sărbătoresc Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril în biserica creștină, există câteva tradiții și obiceiuri care sunt respectate mai ales de către cei din zona rurală.

Ciobanii pregătesc turte din mălai numite turtele arieților pentru că se zice că asta ajută oile să fie mai fertile.

De Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril areții (berbecii) sunt duși din nou în staulul oilor, iar turta făcută de ciobani este aruncată între oi, iar felul în care această cade spune multe despre rodul din primăvară.

Dacă turta cade cu fața în sus, oile vor făta ușor și le va merge bine. Dacă turta cade cu fața în jos, atunci oile vor făta greu și unii dintre miei vor pieri.

Tradiția spune că la sfârșitul lumii, morții vor învia atunci când Sfântul Mihail va cânta din trâmbiță.

Pe 8 noiembrie este un moment prielnic pentru pomenirea celor morți, iar ofrandele care se aduc celor trecuți în neființă se numesc “Moşii de Arhangheli”.

În mitologia românească se spune că Sfântul Mihail este cel care dă vară soarelui sus pe cer și tot el este cel care ține sub mâna lui ocrotitoare toate vietățile pământului.

Tot el este și deținătorul cheii iadului, iar când vine iarna, Sfântul Mihail este cel care dă drumul gerului și frigului să cuprindă pământul.

În această zi trebuie să aprindem lumănâri la biserică pentru sufletele celor adormiți, pentru a le aduce lumină și a-i călăuzi spre Rai.

În această sfântă zi nu se muncește pentru că se spune că cei care vor lucra se vor chinui foarte tare pe patul de moarte.

